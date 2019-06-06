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著作權法修正後 首度起訴非法機上盒

2019-06-06 09:12中央社 台北5日電

號稱追劇神器機上盒標榜可以免費「看到飽」，台中地檢署偵辦發現，部分業者是私自設立機房側錄後，侵權轉送給消費者端觀看，涉及違反著作權法，今天偵結起訴辜姓男子等7人。

這也是3月27日著作權法修正通過後，第一個遭提起公訴的案件。

近年來，有越來越多的數位機上盒，標榜著可以免費「看到飽」，業者還自行建置或租用側錄機房，非法重製國內外著作權人的電影、音樂，涉及智慧財產侵權爭議。

依起訴書內容，辜某結識陸籍綽號「蘇生」的成年男子，得知蘇生所參與、經營數位機上盒的中國盜版犯罪集團，以數位星聯網機上盒投資計劃擴展台灣市場，但需要有大量影音內容以滿足消費者需求。

辜某為獲得豐厚利益，陸續在屏東、台中南屯、新北、台中北屯等地架設機房，透過解碼器，自民國104年12月起持續擷取頻道內容業者發送的數位訊號，快速傳送給消費者及境外雲端伺服器，嚴重損及包括東森、三立、八大、緯來等多家內容業者權益，至查獲為止的37個月期間，不法獲利近新台幣千萬元。

經台中地方檢察署偵辦後，今天依違反著作權法對辜姓男子等7名被告提起公訴。北中南各地地檢署也在陸續偵辦中。

著作權法修正通過部分條文，不法電腦程式提供者用機上盒等方式，讓使用者連結到侵權網站收看非法影音內容，可處2年以下徒刑或併科50萬元以下罰金。

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