專家警告！SpaceX「星鏈」衛星 將嚴重影響宇宙景觀

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在上個月SpaceX發射了第一批60顆衛星後，天文學家對於這次衛星的發射提出了疑慮及看法。國際天文學聯合會（International Astronomical Union，IAU）認為SpaceX的衛星已影響到全球觀看及追蹤現有恆星的狀況。

對於天文學家來說，光害無疑是最嚴重的問題之一，任何一個生活在一個繁忙且光線充足的城市居民都知道城市光害會阻擋大多數星星的光芒。事實上，根據統計大約有一半的美國人根本看不到天空中的任何星星。

但其實不只是城市，過去十年發射大量的衛星也將嚴重加劇光害的影響。尤其是這次SpaceX於第一批發射60顆衛星後就已有明顯的影響，更別提SpaceX打算發射200倍的數量共1萬2000顆衛星到太空中。

國際天文學聯合會對衛星發射的科學影響提出了兩個主要問題。首先，他們認為衛星會影響高靈敏度望遠鏡（如歐洲極大望遠鏡）的讀數。由於衛星是由反射金屬製成，它們在日出和日落時會反射來自太陽的光線，並在望遠鏡上顯示了明亮且顯眼的白線，嚴重影響觀星呈現。這張圖是在SpaceX衛星發射幾天後在亞利桑那州（Arizona）的望遠鏡拍攝的，證明衛星極不有利於望遠鏡準確收集科學數據。

第二個問題涉及了無線電波干擾。無線電訊號是天文學中的重要工具，而在4月所拍到的第一個黑洞的圖片就是利用無線電波來產生的。儘管衛星會設計成極力避免干擾天文學中使用的無線電頻率，但在太空中發出大量的無線電訊號的衛星，還是會有一些顧慮。

但IAU也同步幫SpaceX緩頰，認為剛發射的那些衛星高度已越來越高，影響幅度相較之下也越來越低，在到達這些衛星的最終軌道後，他們所反射的光害影響相當有限。但IAU也表示希望透過這次提出，能讓各國重視這個問題。

here's what satellites look like crossing through the field of view of a telescope taking a 25 s exposure pic.twitter.com/27YxYv1HdI — Victoria Girgis (@GirgisVictoria) 2019年5月26日

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》