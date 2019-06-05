親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果WWDC登場
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

將與台斷交？索羅門外交部長：100天內決定

專家警告！SpaceX「星鏈」衛星 將嚴重影響宇宙景觀

2019-06-05 18:21INSIDE

twitter@GirgisVictoria
twitter@GirgisVictoria
分享

在上個月SpaceX發射了第一批60顆衛星後，天文學家對於這次衛星的發射提出了疑慮及看法。國際天文學聯合會（International Astronomical Union，IAU）認為SpaceX的衛星已影響到全球觀看及追蹤現有恆星的狀況。

對於天文學家來說，光害無疑是最嚴重的問題之一，任何一個生活在一個繁忙且光線充足的城市居民都知道城市光害會阻擋大多數星星的光芒。事實上，根據統計大約有一半的美國人根本看不到天空中的任何星星。

但其實不只是城市，過去十年發射大量的衛星也將嚴重加劇光害的影響。尤其是這次SpaceX於第一批發射60顆衛星後就已有明顯的影響，更別提SpaceX打算發射200倍的數量共1萬2000顆衛星到太空中。

國際天文學聯合會對衛星發射的科學影響提出了兩個主要問題。首先，他們認為衛星會影響高靈敏度望遠鏡（如歐洲極大望遠鏡）的讀數。由於衛星是由反射金屬製成，它們在日出和日落時會反射來自太陽的光線，並在望遠鏡上顯示了明亮且顯眼的白線，嚴重影響觀星呈現。這張圖是在SpaceX衛星發射幾天後在亞利桑那州（Arizona）的望遠鏡拍攝的，證明衛星極不有利於望遠鏡準確收集科學數據。

第二個問題涉及了無線電波干擾。無線電訊號是天文學中的重要工具，而在4月所拍到的第一個黑洞的圖片就是利用無線電波來產生的。儘管衛星會設計成極力避免干擾天文學中使用的無線電頻率，但在太空中發出大量的無線電訊號的衛星，還是會有一些顧慮。

但IAU也同步幫SpaceX緩頰，認為剛發射的那些衛星高度已越來越高，影響幅度相較之下也越來越低，在到達這些衛星的最終軌道後，他們所反射的光害影響相當有限。但IAU也表示希望透過這次提出，能讓各國重視這個問題。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

SpaceX太空黑洞

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

人工智慧不只能算出《權力遊戲》角色存活 更可協助企業完成商業決策

2019-06-05 15:33

原台灣索尼互娛總經理江口達雄 將接任上海PlayStation發展業務

2019-06-05 11:58

美國聯邦貿易委員會與司法部緊盯Google、亞馬遜是否違反市場壟斷

2019-06-05 11:47

蘋果台灣首間旗艦店「Apple信義A13」 6月15日正式啟用

2019-06-05 11:00

AppWorks Demo Day登場 AI、區塊鏈新創團隊吸睛

2019-06-04 17:00

Google伺服器出問題 影響YouTube和Snapchat用戶

2019-06-03 10:28

Qualcomm或許有機會在與FTC訴訟結果中獲得逆轉

2019-06-02 15:11

報導指稱美國司法部將針對Google展開市場壟斷調查

2019-06-02 15:11

傳蘋果計畫讓iTunes步入歷史，改以全新獨立運作的Apple Music app取代

2019-06-02 15:10

彭博：蘋果將關閉iTunes、終結下載時代

2019-06-01 22:12

迎廣今年再次利用3D列印技術打造名為「蛹」的特殊機殼

2019-06-01 13:50

曾被蘋果看上眼的自然浮空操作手勢公司Leap Motion，被競爭對手收購

2019-06-01 13:50

傳亞馬遜有意收購Sprint旗下小型電信服務，擬進軍自有電信業務

2019-06-01 13:50

與亞馬遜、阿里巴巴競爭，獵豹移動藉豹小秘等機器人進軍「新零售」市場

2019-05-31 15:22

恩智浦以17.6億美元收購Marvell旗下Wi-Fi與藍牙晶片業務

2019-05-31 12:42

蘋果獲得可折疊螢幕專利 2021年有望推出折疊手機

2019-05-30 22:45

外媒：TikTok抖音正在開發自己的品牌手機！

2019-05-29 17:08

「QR碼之父」大解密 與傳統條碼到底有何不同

2019-05-28 21:57

OTT消費糾紛大增！三大爭議「自動續約」最惹人厭

2019-05-27 21:33

傳蘋果涉售iTunes用戶資料 面臨集體訴訟

2019-05-27 19:40

WWDC什麼可期待？macOS、iOS一魚兩吃開發

2019-05-27 19:08

不合理！蘋果二四排列「算盤」Emoji被糾錯了

2019-05-27 17:17

處理器教母開講 超微GPU、CPU新品下半年登場

2019-05-27 14:42

Duplex驚艷世人卻不完美 Google坦承25％靠真人

2019-05-26 20:32

三星AI新論文 讓蒙娜麗莎開口說話非難事

2019-05-26 18:32

兩美資安公司號稱專業解決勒索軟體 其實是瞞客戶代繳贖金

2019-05-26 17:19

華為準備未來產品布局 將山海經多項飛禽、走獸名稱逐一註冊

2019-05-26 12:11

Sony提出可在虛擬實境中感受觸覺、冷熱變化等感受的配件設計專利

2019-05-26 12:07

5G發展 將讓全球天氣預報倒退40年？

2019-05-25 16:48

亞馬遜計畫讓使用者能以更自然口語與數位助理服務「互動」

2019-05-25 14:29

華為限令延燒 美國議員擬提7億美元協助境內業者替換設備

2019-05-25 14:29

NVIDIA預告將於Computex 2019展前揭曉「Super」產品

2019-05-25 14:28

Computex 2019首次啟用南港展覽館2館 展區範圍再次擴大

2019-05-25 14:24

李佳峰：燦坤3C將持續強化線上、線下整合，與更多新創品牌攜手合作

2019-05-25 14:23

燦坤3C推出石頭掃地機器人第二代S6 清理能力更高

2019-05-25 14:23

蘋果預告台灣首間旗艦店「Apple 信義 A13」即將開幕

2019-05-24 12:53

蘋果：台灣第2家直營店 Apple信義A13近期開幕

2019-05-24 11:50

Uber悄悄測試採按月訂閱使用的uberEATS Pass餐飲外送服務

2019-05-24 09:45

Google坦承以人工智慧介入電話代接的Duplex功能 有部分是由真人完成

2019-05-24 09:45
看更多

熱門文章

骨灰罈掰！六年終推全新Mac Pro怪獸 蘋果在賣什麼藥？

2019-06-04 19:41

充電優化、全螢幕截圖… 蘋果發表會沒說的5種iOS13實用新功能

2019-06-05 11:20

華為5000萬美元 收購俄羅斯人臉辨識公司VOCORD

2019-06-04 22:10

大陸解禁任天堂Switch 遊戲機春天降臨

2019-06-05 17:32

Google內部流行火星文 考倒新進菜鳥

2019-06-05 14:18

蘋果台灣首間旗艦店「Apple信義A13」 6月15日正式啟用

2019-06-05 11:00

專家警告！SpaceX「星鏈」衛星 將嚴重影響宇宙景觀

2019-06-05 18:21

LINE的神秘功能藏在這！ 「保留小視窗」讓你一邊討論一邊下單

2019-06-05 11:30

讓螢幕部分區塊「變」透明 小米也公布螢幕下鏡頭設計方案

2019-06-05 11:54

蘋果開發者大會 iOS 13 「深色模式」眼睛最有感

2019-06-04 23:26

OPPO展示螢幕下攝影鏡頭技術 實現真正全尺寸螢幕手機設計

2019-06-05 11:46

甩開雷蛇！華碩與騰訊遊戲合作 ROG Phone II 7月發表

2019-06-05 12:09

Google將於美國東岸時間6月6日 揭曉雲端串流遊戲服務Stadia更多細節

2019-06-05 12:14

AMD證實與三星合作 將Radeon繪圖晶片技術帶進智慧型手機

2019-06-05 12:06

騰訊攜手華碩打造遊戲手機 7月上市

2019-06-05 16:47

華為風暴！5G測試是否納華為 印度政府分兩派

2019-06-04 22:38

原台灣索尼互娛總經理江口達雄 將接任上海PlayStation發展業務

2019-06-05 11:58

Square Enix揭曉全新手機遊戲《Dragom Quest Walk》 結合真實地圖互動冒險

2019-06-05 11:52

美國聯邦貿易委員會與司法部緊盯Google、亞馬遜是否違反市場壟斷

2019-06-05 11:47

人工智慧不只能算出《權力遊戲》角色存活 更可協助企業完成商業決策

2019-06-05 15:33

華碩確認將與騰訊遊戲合作 準備推出ROG Phone II

2019-06-05 15:34

WWDC限定專賣店 果粉苦候逾3小時搶購

2019-06-05 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top