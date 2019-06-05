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人工智慧不只能算出《權力遊戲》角色存活 更可協助企業完成商業決策

2019-06-05 15:33楊又肇

德國慕尼黑工業大學過去藉由細緻分析美劇《冰與火之歌：權力遊戲》中各個角色關聯、性別、隸屬家族等細節，早在2016年便預測主角之一的「白狼主」Jon Snow將會復活。而相同應用模式，adGeek也認為人工智慧也能應用在商業決策與內容行銷。

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不過，許多企業雖然認為人工智慧應用將是趨勢，卻認為人工智慧依然還很遙遠，因此呈現止步不前，錯失更快發展機會。

adGeek認為，在目前進行全通路行銷決策越來越重要的情況下，藉由人工智慧協助分析不同管道數據，進而判斷線上銷售、社群網路及線下通路平台用戶實際需求，同時如何在諸多數據中找到有用內容，將成為影響決策關鍵。

因應目前企業多管道經營模式，adGeek提出消費者智慧 (Consumer Intelligence；CI)概念，從通路管道實際了解用戶需求，藉此構思更適合的行銷模式。

在adGeek的規劃中，消費者智慧應用包含三大部分，其中包含藉由統整各個通路管道累積數據，進而藉由人工智慧分析數據，進而將有用數據精準投放到正確、合適的管道，讓正確的用戶族群可以接收合適內容，藉此達成精準行銷效果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

慕尼黑德國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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