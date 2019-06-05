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原台灣索尼互娛總經理江口達雄 將接任上海PlayStation發展業務

2019-06-05 11:58楊又肇

今年4月初宣佈由原本台灣索尼互動娛樂副總經理蘇永生接任總經理職位之後，稍早確認原本擔任台灣索尼互動娛樂總經理的江口達雄將接任上海索尼互動娛樂總經理。

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而原本擔任上海索尼互動娛樂總經理職務的添田武人則將從即日起卸任，並且專職擔任副董事長。

江口達雄於1993年進入Sony體系任職，曾經歷任Sony旗下生產設備、電視家電，以及過往持有的VAIO PC業務部門，同時也曾在Sony台灣、上海分公司派駐，因此也在任職過程中學習以中文與在地消費者進行直接溝通、互動，甚至在2012年11月開始擔任台灣索尼電腦娛樂 (後續在2016年更名為台灣索尼互動娛樂)總經理，除了積極改變PlayStation過往在台發展模式，並且深入加強遊戲中文化，更層主導PlayStation 4在台上市發展。

隨著持續推動PlayStation業務在台發展，江口達雄也藉由越來越流利的中文縮減與玩家互動距離，並且藉由在台擴大參與電玩展相關活動，甚至透過大型玩家見面會、直播節目等方式提高互動親和力，使得PlayStation遊戲生態在台有相當規模成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

索尼

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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