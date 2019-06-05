美國聯邦貿易委員會與司法部緊盯Google、亞馬遜是否違反市場壟斷

繼先前Google遭美國司法部盯上，並且介入調查是否違反市場壟斷之後，美國聯邦貿易委員會也針對亞馬遜是否違反市場壟斷進行調查。

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根據華盛頓郵報引述消息來源指稱，美國聯邦貿易委員會與美國司法部將針對亞馬遜是否違反市場壟斷介入調查，可能將使亞馬遜面臨嚴格審查。

而在此之前，美國司法部也著手針對Google是否違反市場壟斷進行調查，顯然美國司法部與美國聯邦貿易委員會對於這兩家佔據多數網路服務發展的廠商有不少質疑，並且認為兩家廠商可能影響市場公平競爭。

早在2011年時，美國聯邦貿易委員會便曾針對Google刻意繞過蘋果Safari瀏覽器隱私限制，進而在Mac裝置系統安裝cookie內容，藉此追蹤使用者瀏覽習慣，後來Google在2012年與美國聯邦貿易委員會以支付2250萬美元罰款達成和解，後續則在2013年因搜尋與廣告業務涉及壟斷再次遭美國聯邦貿易委員會盯上，最後則以Google同意修正而未提出告訴。

此次再次被美國聯邦貿易委員會盯上，並且計畫由美國司法部介入調查，顯然美國政府認定Google藉由本身優勢取得諸多網路服務影響力，進而產生市場壟斷現象。

至於亞馬遜方面也因為本身電商服務影響力道，加上本身藉由各類技術分析使用者瀏覽內容行為，進而影響其他電商業者在市場競爭機會，同樣也被美國司法部門盯上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》