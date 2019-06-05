蘋果台灣首間旗艦店「Apple 信義 A13」將於6月15日正式啟用

蘋果稍早確認將於6月15日正式啟用台灣首間旗艦店「Apple 信義 A13」，並且了確認將從當天開始推行「創意在此登台」系列Today at Apple課程，其中包含由金曲獎最佳女歌手艾怡良、知名插畫家當肯、攝影大師蘇益良、自然傳藝家范承宗、南瓜妮歌迷俱樂部等創作者，將親身分享創作心得技巧。

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不久前就已經放上以蘋果標誌為造型的「台北」二字，並且確認旗艦店名稱為「Apple 信義 A13」，蘋果很快地也宣布將在6月15日正式啟用台灣第二家直營店，同時也預計成為台灣第一家以旗艦店規模打造的Apple Store。

不同於2017年於台北101內部啟用的Apple Store形式，位於即將開幕大遠百A13附近的蘋果旗艦店「Apple 信義 A13」，將比照位於芝加哥密西根大道啟用全新旗艦店設計形式，採獨立建築方式，同時屋頂採用類似MacBook上蓋形式設計，同時也會在屋頂採用蘋果不鏽鋼標誌，而四周預期將會以大面積玻璃牆呈現。

至於跟原本坐落於台北101的「Apple 台北 101」風格差異，「Apple 信義 A13」除了採用獨立店面形式，更進一步呈現蘋果第三代Apple Store店面設計，從原本「街口」形式延伸成為匯聚人潮的「景點」，藉此成為人們可以聚集討論、交流的地方，並且藉由實際體驗、課程學習等方式進一步了解蘋果產品。

而就蘋果方面說明，「Apple 信義 A13」正式開幕當天，同時也會開始推行「創意在此登台」系列Today at Apple課程，將由金曲獎最佳女歌手艾怡良、知名插畫家當肯、攝影大師蘇益良、自然傳藝家范承宗、南瓜妮歌迷俱樂部等創作者，將親身分享創作心得技巧。

為了迎接台灣首家旗艦店到來，蘋果也透過官網提供以蘋果標誌為造型的「台北」二字桌布下載。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》