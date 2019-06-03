蘋果WWDC19直擊 外牆標語Dub Dub取自諧音

2019-06-03 12:00 中央社 舊金山2日電



圖為Apple Store。聯合報系資料照 分享 facebook

蘋果公司（Apple）年度全球開發者大會WWDC19將於美國時間3日登場，中央社記者現場觀察，會場外牆放上Dub Dub標語，取自WWDC的WW諧音，每位開發者報到時都受到工作人員的熱情歡呼。

WWDC19（Worldwide Developers Conference 2019）將於6月3日至7日在美國加州聖荷西McEnery會議中心舉行，是蘋果每年最盛大的公開活動，今年邁入第30年，與會者來自86個國家與地區，合計超過5000人。

2019年WWDC將於Keynote發表會上展示蘋果最新的動向，並表揚開發者在各領域創造全新體驗的突破性成果，領域範圍包括機器學習、擴增實境、健康與健身等。今年的大會內容包括技術研討課程、實機操作實驗室與嘉賓演講。

中央社記者於美國時間2日下午抵達WWDC會場的聖荷西會議中心，外牆上的巨幅海報標語為Dub Dub，根據現場蘋果工作人員解釋，是取自WW的諧音，意指WWDC的簡稱。

此外也可看到開發者陸續報到領取資料袋，每位開發者入場時，工作人員都主動擊掌並歡呼「他/她辦到了」，展現蘋果對開發者的熱情。

聖荷西會議中心四周旅館林立，除了記者下榻的The Fairmont San Jose之外，還包括The Westin SanJose、San Jose Marriott等知名飯店，都在步行3到5分鐘的距離。街上隨處可見WWDC19的旗幟飄揚，已成為聖荷西的年度盛事。

彭博社日前引述知情人士的消息指出，今年WWDC將針對iOS 13、macOS 10.15、watchOS 6等平台升級，可能由蘋果執行長庫克（Tim Cook）在第一天的專題演講中發表。其中iOS 13有望新增深色模式，watchOS 6可能內建App Store讓用戶直接下載應用程式。

另一個值得注意的消息是，蘋果2日悄悄刪除iTunes臉書粉絲頁和Instagram帳號上的全部貼文，可能暗示將關閉問世18年的iTunes將走入歷史。彭博社先前報導，蘋果將在今年WWDC宣布用音樂、電視、Podcasts等獨立平台取代iTunes，以因應線上影音串流服務的崛起，但蘋果未證實此事。