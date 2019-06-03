親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
台北國際電腦展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

北海道「外勞討薪記」：日本壓榨實習生實錄

NBA／伊古達拉關鍵三分 勇士扳平但傷湯普森

預測／蘋果開發者大會WWDC 2019 幾件或許值得你期待的事情

2019-06-03 11:18聯合新聞網 楊又肇

即將在美國西岸時間6月3日上午10點 (台灣時間6月4日凌晨1點)展開的蘋果全球開發者大會WWDC 2019，此次地點同樣選在加州聖荷西McEnery會議中心，預期首日主題演講將會說明包含新版iOS、macOS、watchOS與tvOS所帶來改變，而此次更可能連帶揭曉全新可模組化升級的Mac Pro，新款iMac Pro也預期會在此次活動上更新，同時更傳出蘋果有機會在此次活動接曉旗下首款擴增實境眼鏡設備。

分享

iTunes服務可能步入歷史，Apple Wallet將可用於更多便利服務

從2003年以來，配合iPod touch管理音樂內容使用需求推出的iTunes服務，雖然後續扮演提供音樂、影片與App內容銷售服務，但在蘋果後續將App Store拆分獨立，同時也傳出計畫將Apple Music服務以獨立app形式在macOS平台提供使用，接下來或許有可能讓iTunes服務退出歷史，未來將直接由Apple Music提供音樂串流服務，以及數位音樂內容管理功能。

而在Apple Wallet功能部分，除了可能開放更多NFC應用功能，讓使用者能藉由iPhone模擬更多交通卡、識別卡，甚至加入支援模擬更多感應卡片格式，例如可能藉由支援MiFare格式，將可讓iPhone得以模擬台灣地區發行的悠遊卡。

分享

iOS 13：加入更多源自第三方app服務

相關報導：

代號Yukon的iOS 13將會帶來更多「借鏡」第三方app功能，5G連網功能要等明年

iOS 13的更新重點預期包含提昇整體運作速度，並且減少漏洞錯誤問題，操作介面也將會有明顯更新，例如終於如先前暗示加入黑暗模式，並且間接提高iOS裝置電池續航時間，而在關閉app與切換多工操作時的動畫效果也會改變。

另外，市場也傳出iOS 13將會加入更多源自第三方app服務應用功能，例如可能加入可讓iPad作為第二螢幕延伸顯示，以及更多健康應用功能，另外Screen Time功能也會加入更多控制項目，而Find My Phone等應用功能也會進一步做調整。

此次在iOS 13版本中預期會加入功能：

  • 全新操作介面，app關閉或在多工操作切換介面會有全新動畫效果，主畫面最左側拉出的小工具 (Widgets)介面也會重新做調整。

  • 全新黑暗模式，讓使用者能像macOS Mojave一樣調整顯示暗色介面，藉此讓眼睛可在長時間使用獲得紓緩。

  • 全新鍵盤輸入介面，有可能加入類似SwiftKey滑動輸入效果。

  • 新版健康app預期加入可偵測耳機播放音量，或是外部噪音聲量的聽力健康功能，另外也會針對女性用加入經期追蹤項目，因此有可能與App Store上同性質app競爭。

  • 新版書籍app將會加入閱讀獎勵機制，透過成就解鎖方式鼓勵使用者閱讀。

  • Screen Time功能將會加入更多控制項目，例如可讓父母限制孩子的裝置聯繫對象，但不確定是否會對外開放此項功能相關API。

  • 支援將iOS裝置作為第二螢幕使用，功能類似Duet Display在內第三方app提供功能，支援讓iPad作為Mac裝置延伸螢幕，並且支援觸控操作。

  • Find my Friends與Find my iPhone功能將會合併，並且以「GreenTorch」稱呼。

  • 提醒事項app將會提供今日預計完成事項、所有事項、計畫事項與標記事項，並且能以不同顏色頁面區隔，同樣也有可能與既有App Store上架的類似app競爭。

  • 新版地圖app將能加入個人常用地點，同時也會讓常用地點管理變得更方便。

  • 郵件app將可限制指定信箱寄送郵件，同時也能讓文件管理變得更簡單。

  • 新版就寢時間功能將能與Apple Watch連動，預期可協助追蹤使用者睡眠品質。

  • 新版家庭app將會加入更多應用功能，例如可讓監控攝影機播放歷史紀錄影像。

  • 系統會依照使用者與他人互動頻率推薦可分享圖片或觀看網頁連結。

  • iMessage將會加入顯示個人頭像與姓名選項，同時也會讓Animoji或Memoji發送變得更簡單。

  • 行動版Safari將會加入下載管理功能，方便使用者確認下載內容 (預期會與iOS中的檔案app整合)。

  • 輔助使用設定項目將會加入提昇助聽器相容效果，藉此改善部分助聽器音質。

  • 針對iPad較大螢幕與操作手勢將會加入不同於iPhone的使用模式。

  • 新版HomePod功能將會加入識別不同用戶聲音選項。

分享

macOS 10.15：強化與iOS app服務連動

相關報導：

macOS 10.15預計加入更多iOS平台app，同時也會整合Screen Time、Siri捷徑

新版macOS 10.15可能將以先前傳聞的「Marzipan」計畫設計，讓相同app可同時對應iOS、macOS平台使用的設計，並且將會在macOS作業系統加入更多源自iOS平台的獨立app，同時針對macOS使用介面進行最佳化，藉此減少開發者設計流程，同時也能讓更多iOS平台app可在macOS平台上運作，甚至支援以鍵盤、滑鼠操作。

新版macOS 10.15尚未確認代號名稱，但預期更新重點如下：

  • 增加更多源自iOS平台的app，其中包含Podcast，以及Find my Friends與Find my iPhone功能合併後的「GreenTorch」。

  • macOS 10.15將會加入獨立Apple Music app，並且針對macOS平台介面最佳化。

  • 新版提醒事項app與書籍app，其中更新項目可能與iOS 13版本相同。

  • 包含Screen Time、Siri捷徑等操作項目也會出現在新版macOS 10.15。

分享

watchOS 6：更加獨立運作、更多健康應用服務

相關報導：

watchOS 6更新將使Apple Watch更能獨立運作使用

新版watchOS 6預期將會讓Apple Watch變得更能獨立運作，例如將會加入全新App Store項目，讓使用者能直接透過手錶上的App Store選擇適合Apple Watch使用app，另外也會加入更多錶面與可顯示內容選項。

watchOS 6預期加入功能：

  • 全新獨立的App Store，相比過往透過iPhone上的Watch app選項操作安裝，未來使用者將能直接在Apple Watch上完成安裝App。

  • 新增獨立語音備忘錄app，讓使用者能直接透過Apple Watch錄製錄音記事項目。

  • 將能與iPhone上的Animoji、Memoji內容整合，並且可傳送給他人。

  • 健康應用項目將會加入可提醒服藥時間的「Dose」，以及針對女性提供記錄月經週期的「Cycles」。

  • 新款錶面，包含依照使用者挑選顏色呈現的「Gradient (梯度)」，新款大字體錶面「X-Large」，以羅馬數字與阿拉伯數字混搭的「California」，重新設計的「Solar Analog (太陽)」，而新版「Infograph Subdial」錶面則可顯示更多複雜內容資訊。

  • 操作介面中，蘋果也預期因應新版Apple Watch錶面螢幕面積提昇，因此將會加入更多資訊顯示項目，例如顯示有聲讀物閱讀進度、顯示助聽器電池殘量，以及外部噪音值與天氣資訊等。

分享

tvOS 13：加強影音內容體驗效果

目前關於tvOS的更新內容並不多，但有不少預期與預計在今年秋季推出的Apple TV+服務有關。

不過，考量蘋果可能選在秋季發表會才會公布Apple TV+服務具體訂閱方案，此次在tvOS的更新或許有較多會與平台內容設計有關，例如將更多iOS平台應用內容、遊戲帶到tvOS平台使用，至於是否比照watchOS也可能提供獨立App Store服務，目前還無法確認。

分享

新款Mac Pro、iMac Pro與全新蘋果顯示器Cinema Display

雖然蘋果近年選在WWDC揭曉新款硬體產品的情況並不常見，但在WWDC 2017則是罕見地揭曉HomePod在內多款新品，而今年或許也有機會揭曉多款硬體產品，尤其在Intel不久前宣佈更新處理器產品之後，蘋果有很大機會宣佈推出新款Mac Pro，以及iMac Pro產品，但13.3吋的MacBook Pro是否會在此時宣佈更新，則還無法確認 (日前僅15.6吋MacBook Pro換上Intel第9代Core i系列處理器)。

其中，新款Mac Pro很有可能採用可模組化更新設計，藉此滿足使用者更新、升級需求，而iMac Pro則預期會採用新款Core X系列處理器

至於許久未做更新的蘋果顯示器Cinema Display很有可能會在此次WWDC 2019宣佈更新消息，但是否會有更進一步的設計改變，目前還無法確認。

分享

One More Thing有可能就是蘋果第一款擴增實境裝置

蘋果計畫推出的擴增實境頭戴裝置說法，其實從近幾年一直有不少傳聞，甚至蘋果本身也公開表示對於此類產品感到興趣，並且持續提昇ARKit技術應用，讓使用者能透過iPhone、iPad輕易體驗擴增實境應用魅力。

在蘋果首款擴增實境頭戴裝置中，不確定是否採可獨立運作形式設計，或是必須配合連接iPhone或iPad使用，同時最快宣佈此項產品的時間可能會選在WWDC 2019，但也有可能選在今年秋季發表會作為壓軸。

分享

《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple蘋果iPhone

相關新聞

彭博：蘋果將關閉iTunes、終結下載時代

2019-06-01 22:12

Google伺服器出問題 影響YouTube和Snapchat用戶

2019-06-03 10:28

Qualcomm或許有機會在與FTC訴訟結果中獲得逆轉

2019-06-02 15:11

報導指稱美國司法部將針對Google展開市場壟斷調查

2019-06-02 15:11

傳蘋果計畫讓iTunes步入歷史，改以全新獨立運作的Apple Music app取代

2019-06-02 15:10

迎廣今年再次利用3D列印技術打造名為「蛹」的特殊機殼

2019-06-01 13:50

曾被蘋果看上眼的自然浮空操作手勢公司Leap Motion，被競爭對手收購

2019-06-01 13:50

傳亞馬遜有意收購Sprint旗下小型電信服務，擬進軍自有電信業務

2019-06-01 13:50

與亞馬遜、阿里巴巴競爭，獵豹移動藉豹小秘等機器人進軍「新零售」市場

2019-05-31 15:22

恩智浦以17.6億美元收購Marvell旗下Wi-Fi與藍牙晶片業務

2019-05-31 12:42

蘋果獲得可折疊螢幕專利 2021年有望推出折疊手機

2019-05-30 22:45

外媒：TikTok抖音正在開發自己的品牌手機！

2019-05-29 17:08

「QR碼之父」大解密 與傳統條碼到底有何不同

2019-05-28 21:57

OTT消費糾紛大增！三大爭議「自動續約」最惹人厭

2019-05-27 21:33

傳蘋果涉售iTunes用戶資料 面臨集體訴訟

2019-05-27 19:40

WWDC什麼可期待？macOS、iOS一魚兩吃開發

2019-05-27 19:08

不合理！蘋果二四排列「算盤」Emoji被糾錯了

2019-05-27 17:17

處理器教母開講 超微GPU、CPU新品下半年登場

2019-05-27 14:42

Duplex驚艷世人卻不完美 Google坦承25％靠真人

2019-05-26 20:32

三星AI新論文 讓蒙娜麗莎開口說話非難事

2019-05-26 18:32

兩美資安公司號稱專業解決勒索軟體 其實是瞞客戶代繳贖金

2019-05-26 17:19

華為準備未來產品布局 將山海經多項飛禽、走獸名稱逐一註冊

2019-05-26 12:11

Sony提出可在虛擬實境中感受觸覺、冷熱變化等感受的配件設計專利

2019-05-26 12:07

5G發展 將讓全球天氣預報倒退40年？

2019-05-25 16:48

亞馬遜計畫讓使用者能以更自然口語與數位助理服務「互動」

2019-05-25 14:29

華為限令延燒 美國議員擬提7億美元協助境內業者替換設備

2019-05-25 14:29

NVIDIA預告將於Computex 2019展前揭曉「Super」產品

2019-05-25 14:28

Computex 2019首次啟用南港展覽館2館 展區範圍再次擴大

2019-05-25 14:24

李佳峰：燦坤3C將持續強化線上、線下整合，與更多新創品牌攜手合作

2019-05-25 14:23

燦坤3C推出石頭掃地機器人第二代S6 清理能力更高

2019-05-25 14:23

蘋果預告台灣首間旗艦店「Apple 信義 A13」即將開幕

2019-05-24 12:53

蘋果：台灣第2家直營店 Apple信義A13近期開幕

2019-05-24 11:50

Uber悄悄測試採按月訂閱使用的uberEATS Pass餐飲外送服務

2019-05-24 09:45

Google坦承以人工智慧介入電話代接的Duplex功能 有部分是由真人完成

2019-05-24 09:45

前15分鐘免費、6大景點區域租還 WeMo電動機車攜手新北市推廣觀光

2019-05-24 09:42

微星前進COMPUTEX 電競、P系列精銳盡出

2019-05-24 09:13

全球開發者大會將登場 蘋果擬推新作業系統

2019-05-23 23:32

Elon Musk透露多款Unity、Unreal Engine打造遊戲將「移植」到Tesla車款

2019-05-23 09:39

法院裁決高通必須合理提供技術授權 不得拒絕對手或簽獨家供應

2019-05-23 09:35
看更多

熱門文章

BBC意外踩雷 英國首次5G直播竟用到華為！

2019-06-02 15:57

新iPad Air、iPad mini上市！史上最齊全iPad陣容該怎麼選？

2019-06-02 19:02

問好市多iPad mini5 他留數字「123465」網查了全推爆

2019-06-03 10:25

限制再放寬！iPhone 4G網路下載App增至200MB

2019-06-02 19:01

三星可能準備進一步簡化旗艦手機可當PC使用的連接模式

2019-06-02 15:11

Panasonic揭曉可拍攝6K畫質影片的Lumix S1H，預計秋季揭曉更多細節

2019-06-02 15:10

傳蘋果計畫讓iTunes步入歷史，改以全新獨立運作的Apple Music app取代

2019-06-02 15:10

Google伺服器出問題 影響YouTube和Snapchat用戶

2019-06-03 10:28

Intel提出的Project Athena概念，與過往Ultrabook設計有何不同？

2019-06-02 15:10

Qualcomm或許有機會在與FTC訴訟結果中獲得逆轉

2019-06-02 15:11

預測／蘋果開發者大會WWDC 2019 幾件或許值得你期待的事情

2019-06-03 11:18

報導指稱美國司法部將針對Google展開市場壟斷調查

2019-06-02 15:11

觀點／Qualcomm、Intel各自推出的常時連網筆電產品，誰有優勢？

2019-06-03 11:22

「滑吧！APP」與精品店加州共和國合作導入人群

2019-06-02 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top