預測／蘋果開發者大會WWDC 2019 幾件或許值得你期待的事情

2019-06-03 11:18 聯合新聞網 楊又肇



即將在美國西岸時間6月3日上午10點 (台灣時間6月4日凌晨1點)展開的蘋果全球開發者大會WWDC 2019，此次地點同樣選在加州聖荷西McEnery會議中心，預期首日主題演講將會說明包含新版iOS、macOS、watchOS與tvOS所帶來改變，而此次更可能連帶揭曉全新可模組化升級的Mac Pro，新款iMac Pro也預期會在此次活動上更新，同時更傳出蘋果有機會在此次活動接曉旗下首款擴增實境眼鏡設備。

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iTunes服務可能步入歷史，Apple Wallet將可用於更多便利服務

從2003年以來，配合iPod touch管理音樂內容使用需求推出的iTunes服務，雖然後續扮演提供音樂、影片與App內容銷售服務，但在蘋果後續將App Store拆分獨立，同時也傳出計畫將Apple Music服務以獨立app形式在macOS平台提供使用，接下來或許有可能讓iTunes服務退出歷史，未來將直接由Apple Music提供音樂串流服務，以及數位音樂內容管理功能。

而在Apple Wallet功能部分，除了可能開放更多NFC應用功能，讓使用者能藉由iPhone模擬更多交通卡、識別卡，甚至加入支援模擬更多感應卡片格式，例如可能藉由支援MiFare格式，將可讓iPhone得以模擬台灣地區發行的悠遊卡。

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iOS 13：加入更多源自第三方app服務

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代號Yukon的iOS 13將會帶來更多「借鏡」第三方app功能，5G連網功能要等明年

iOS 13的更新重點預期包含提昇整體運作速度，並且減少漏洞錯誤問題，操作介面也將會有明顯更新，例如終於如先前暗示加入黑暗模式，並且間接提高iOS裝置電池續航時間，而在關閉app與切換多工操作時的動畫效果也會改變。

另外，市場也傳出iOS 13將會加入更多源自第三方app服務應用功能，例如可能加入可讓iPad作為第二螢幕延伸顯示，以及更多健康應用功能，另外Screen Time功能也會加入更多控制項目，而Find My Phone等應用功能也會進一步做調整。

此次在iOS 13版本中預期會加入功能：

全新操作介面，app關閉或在多工操作切換介面會有全新動畫效果，主畫面最左側拉出的小工具 (Widgets)介面也會重新做調整。

全新黑暗模式，讓使用者能像macOS Mojave一樣調整顯示暗色介面，藉此讓眼睛可在長時間使用獲得紓緩。

全新鍵盤輸入介面，有可能加入類似SwiftKey滑動輸入效果。

新版健康app預期加入可偵測耳機播放音量，或是外部噪音聲量的聽力健康功能，另外也會針對女性用加入經期追蹤項目，因此有可能與App Store上同性質app競爭。

新版書籍app將會加入閱讀獎勵機制，透過成就解鎖方式鼓勵使用者閱讀。

Screen Time功能將會加入更多控制項目，例如可讓父母限制孩子的裝置聯繫對象，但不確定是否會對外開放此項功能相關API。

支援將iOS裝置作為第二螢幕使用，功能類似Duet Display在內第三方app提供功能，支援讓iPad作為Mac裝置延伸螢幕，並且支援觸控操作。

Find my Friends與Find my iPhone功能將會合併，並且以「GreenTorch」稱呼。

提醒事項app將會提供今日預計完成事項、所有事項、計畫事項與標記事項，並且能以不同顏色頁面區隔，同樣也有可能與既有App Store上架的類似app競爭。

新版地圖app將能加入個人常用地點，同時也會讓常用地點管理變得更方便。

郵件app將可限制指定信箱寄送郵件，同時也能讓文件管理變得更簡單。

新版就寢時間功能將能與Apple Watch連動，預期可協助追蹤使用者睡眠品質。

新版家庭app將會加入更多應用功能，例如可讓監控攝影機播放歷史紀錄影像。

系統會依照使用者與他人互動頻率推薦可分享圖片或觀看網頁連結。

iMessage將會加入顯示個人頭像與姓名選項，同時也會讓Animoji或Memoji發送變得更簡單。

行動版Safari將會加入下載管理功能，方便使用者確認下載內容 (預期會與iOS中的檔案app整合)。

輔助使用設定項目將會加入提昇助聽器相容效果，藉此改善部分助聽器音質。

針對iPad較大螢幕與操作手勢將會加入不同於iPhone的使用模式。

新版HomePod功能將會加入識別不同用戶聲音選項。

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macOS 10.15：強化與iOS app服務連動

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macOS 10.15預計加入更多iOS平台app，同時也會整合Screen Time、Siri捷徑

新版macOS 10.15可能將以先前傳聞的「Marzipan」計畫設計，讓相同app可同時對應iOS、macOS平台使用的設計，並且將會在macOS作業系統加入更多源自iOS平台的獨立app，同時針對macOS使用介面進行最佳化，藉此減少開發者設計流程，同時也能讓更多iOS平台app可在macOS平台上運作，甚至支援以鍵盤、滑鼠操作。

新版macOS 10.15尚未確認代號名稱，但預期更新重點如下：

增加更多源自iOS平台的app，其中包含Podcast，以及Find my Friends與Find my iPhone功能合併後的「GreenTorch」。

macOS 10.15將會加入獨立Apple Music app，並且針對macOS平台介面最佳化。

新版提醒事項app與書籍app，其中更新項目可能與iOS 13版本相同。

包含Screen Time、Siri捷徑等操作項目也會出現在新版macOS 10.15。

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watchOS 6：更加獨立運作、更多健康應用服務

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watchOS 6更新將使Apple Watch更能獨立運作使用

新版watchOS 6預期將會讓Apple Watch變得更能獨立運作，例如將會加入全新App Store項目，讓使用者能直接透過手錶上的App Store選擇適合Apple Watch使用app，另外也會加入更多錶面與可顯示內容選項。

watchOS 6預期加入功能：

全新獨立的App Store，相比過往透過iPhone上的Watch app選項操作安裝，未來使用者將能直接在Apple Watch上完成安裝App。

新增獨立語音備忘錄app，讓使用者能直接透過Apple Watch錄製錄音記事項目。

將能與iPhone上的Animoji、Memoji內容整合，並且可傳送給他人。

健康應用項目將會加入可提醒服藥時間的「Dose」，以及針對女性提供記錄月經週期的「Cycles」。

新款錶面，包含依照使用者挑選顏色呈現的「Gradient (梯度)」，新款大字體錶面「X-Large」，以羅馬數字與阿拉伯數字混搭的「California」，重新設計的「Solar Analog (太陽)」，而新版「Infograph Subdial」錶面則可顯示更多複雜內容資訊。

操作介面中，蘋果也預期因應新版Apple Watch錶面螢幕面積提昇，因此將會加入更多資訊顯示項目，例如顯示有聲讀物閱讀進度、顯示助聽器電池殘量，以及外部噪音值與天氣資訊等。

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tvOS 13：加強影音內容體驗效果

目前關於tvOS的更新內容並不多，但有不少預期與預計在今年秋季推出的Apple TV+服務有關。

不過，考量蘋果可能選在秋季發表會才會公布Apple TV+服務具體訂閱方案，此次在tvOS的更新或許有較多會與平台內容設計有關，例如將更多iOS平台應用內容、遊戲帶到tvOS平台使用，至於是否比照watchOS也可能提供獨立App Store服務，目前還無法確認。

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新款Mac Pro、iMac Pro與全新蘋果顯示器Cinema Display

雖然蘋果近年選在WWDC揭曉新款硬體產品的情況並不常見，但在WWDC 2017則是罕見地揭曉HomePod在內多款新品，而今年或許也有機會揭曉多款硬體產品，尤其在Intel不久前宣佈更新處理器產品之後，蘋果有很大機會宣佈推出新款Mac Pro，以及iMac Pro產品，但13.3吋的MacBook Pro是否會在此時宣佈更新，則還無法確認 (日前僅15.6吋MacBook Pro換上Intel第9代Core i系列處理器)。

其中，新款Mac Pro很有可能採用可模組化更新設計，藉此滿足使用者更新、升級需求，而iMac Pro則預期會採用新款Core X系列處理器。

至於許久未做更新的蘋果顯示器Cinema Display很有可能會在此次WWDC 2019宣佈更新消息，但是否會有更進一步的設計改變，目前還無法確認。

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One More Thing有可能就是蘋果第一款擴增實境裝置

蘋果計畫推出的擴增實境頭戴裝置說法，其實從近幾年一直有不少傳聞，甚至蘋果本身也公開表示對於此類產品感到興趣，並且持續提昇ARKit技術應用，讓使用者能透過iPhone、iPad輕易體驗擴增實境應用魅力。

在蘋果首款擴增實境頭戴裝置中，不確定是否採可獨立運作形式設計，或是必須配合連接iPhone或iPad使用，同時最快宣佈此項產品的時間可能會選在WWDC 2019，但也有可能選在今年秋季發表會作為壓軸。

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