傳蘋果計畫讓iTunes步入歷史，改以全新獨立運作的Apple Music app取代

繼先前傳出將在macOS推出獨立運作版本的Apple Music app之後，相關消息指稱蘋果接下來可能會告別推行已久的iTunes服務，未來可能會以新版Apple Music取代。

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自2003年推出之後，iTunes就一直扮演將iPod、iPhone與iPad裝置上的音樂內容與Mac，或是Windows PC端的音樂、照片等內容同步，並且做更進一步的管理，另外也提供裝置內容備份與系統更新等用途。

不過，在今年WWDC 2019期間預期會在macOS平台上推出新款獨立運作的Apple Music app，進而不再依附在iTunes app內，蘋果有可能計畫將現有iTunes服務關閉，並且將音樂服務內容全數移轉到Apple Music app，同時包含TV、Podcast內容都已經在日前拆分獨立，意味接下來再將音樂內容拆分之後，iTunes僅存功能似乎就沒有實質需求。

而蘋果若將音樂內容全數整合在Apple Music服務內，其實也能讓使用者更容易銜接各類音樂聆聽，以及數位音樂檔案銷售需求。

蘋果方面並未對此做任何回應，但預期將會在今年WWDC 2019期間做說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》