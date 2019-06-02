報導指稱美國司法部將針對Google展開市場壟斷調查

相關消息指稱，美國司法部正計畫針對Google旗下搜尋，以及相關業務進行市場壟斷調查。

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去年才以51億美元價格與歐盟達成違反市場壟斷的和解，彭博新聞報導指出美國司法部可能準備向Alphabet旗下子公司Google進行市場壟斷調查。

由於Google旗下服務近年在美國市場發展持續成長，甚至Google也持續透過更多便利服務吸引用用戶使用，進而逐漸造成市場既有服務競爭失衡，例如雖然市場仍有微軟旗下Bing Search，或是Yahoo Search等服務，但Google Search使用比例卻明顯較多人使用，而Google還有更多服務與眾人日常生活緊緊連接，可能造成其他競爭對手不利局面。

加上近年因為網路隱私安全議題，使得Google在內網路廠商開始被政府官員盯上，質疑是否有形成市場壟斷現象，因此可能促使美國司法部針對Google展開市場壟斷調查。

在此之前，Google也曾在2010年遭歐盟以違反市場壟斷為由裁罰，後續以27億美元罰金於2017年達成和解，而2016年因為Android涉及市場壟斷的指控，則是在2018年以51億美元與歐盟達成和解。

不過，美國司法部與Google並未對此做出任何回應，而美國司法部過去也曾在1998年針對微軟進行違反市場壟斷調查。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》