Qualcomm或許有機會在與FTC訴訟結果中獲得逆轉

針對法院裁決必須合理提供技術授權，不得拒絕競爭對手或與廠商簽訂獨家供應合作，同時必須在未來7年內接受監督的情況，Qualcomm稍早已經提出上訴，而就目前市場看法認為，Qualcomm或許有機會藉由上訴推翻法院裁決結果。

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依照國際法律與經濟中心 (International Center For Law And Economics)主任Geoffrey Manne的看法認為，雖然北加州地方法院法官高荷惠裁決要求Qualcomm必須合理提供技術授權，同時不得拒絕競爭對手或與廠商簽訂獨家供應合作，以利市場競爭自由，但從Qualcomm立即提出上訴，加上稍早美國國際貿易委員會 (FTC)成員Christine Wilson建議法院重新考量，避免影響Qualcomm智財權，或許有機會讓Qualcomm成功藉由上訴扭轉裁決結果。

雖然單憑一名美國國際貿易委員會成員建議，並不見得能夠改變法院裁決結果，但也意味Qualcomm將會以更俱全準備應對，因此有可能使裁決結果逆轉，進而取得法院訴訟優勢。

以目前法院裁決結果，顯然對Qualcomm現有授權模式造成影響，一旦Qualcomm面臨改變現有專利與晶片授權模式，勢必對未來發展產生不利。

在現行Qualcomm授權模式中，合作夥伴不僅必須購買Qualcomm提供晶片，同時也須取得Qualcomm技術授權，否則就會面臨「沒有授權、沒有晶片」局面，加上不少廠商指控Qualcomm以不合理形式要求合作，使得美國國際貿易委員會盯上Qualcomm是否涉及市場壟斷，進而展開調查。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》