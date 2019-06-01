曾被蘋果看上眼的自然浮空操作手勢公司Leap Motion，被競爭對手收購

過去標榜將自然手勢帶進虛擬實境、擴增實境應用，甚至進一步與Qualcomm合作的Leap Motion，稍早確認將由競爭對手UltraHaptics收購，而依照華爾街日報報導指稱，實際收購價格為3000萬美元。

分享 facebook

過去蘋果也曾傳出希望收購Leap Motion，藉此獲取其浮空操作手勢應用技術，但最終則是由Leap Motion競爭對手UltraHaptics將其收購。

而併入UltraHaptics之後，Leap Motion創辦人暨執行長Michael Buckwald將會離開，而Leap Motion旗下員工與技術專利將轉由UltraHaptics持有，另一名共同創辦人暨技術長David Holz則會加入UltraHaptics。

在收購Leap Motion之前，UltraHaptics也曾提出以超音波阻斷形式，進而識別使用者手部位置，以及手指細微動作變化，藉此判斷浮空操作手勢，進而對應在虛擬實境或增實境裝置，分別可應用在車載系統，以及智慧家電操作使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》