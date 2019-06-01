迎廣今年再次利用3D列印技術打造名為「蛹」的特殊機殼

每年同樣會在Computex期間展示概念機殼設計的迎廣，繼去年推出以「龍捲風」形象設計的半開放機殼，今年更展示以3D列印打造的「蛹」作為設計主軸。

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在「蛹」的設計中，分別藉由鋁合金材質作為安裝主機板等零組件固定框架，外部「機殼」則是以光敏樹脂材質透過3D列印方式構成，並且透過電腦計算中間鏤空大小，以及呈現角度，同時也強調每一組機殼造型均不相同。

由於3D列印需要一定時間，加上後期打磨、填補空隙，以及上色等處理流程，迎廣表示「蛹」現階段僅能以接單方式訂購，甚至價格可能直上新台幣超過12萬元，但未來也會考慮採用其他生產流程，讓此項機殼能大量生產，並且減少均價。

只是以「蛹」目前複雜製作流程來看，即便迎廣將生產流程簡化量產，實際售價依然可能會比一般機殼貴上許多。

「蛹」

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而擺放在迎廣攤位外側的「Alice」，基本上就是以塑膠材質射出形成，並且可以透過布料包覆外側作為裝飾，至於機殼將由下方進風，並且從機殼上方排熱，對於一般組裝需求也能快速拆換零組件，甚至能直接以組件外露形式使用。

透過布料將「Alice」外圍包覆，並且透過機殼內部燈光點亮之下，其實也讓「Alice」可以呈現不同風格，甚至帶有一些天燈的形象。

相比採驚人售價的「蛹」，迎廣在「Alice」的定價就顯得親民許多，僅需新台幣1500元左右即可購得，預計今年下半年正式推出。

「Alice」

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》