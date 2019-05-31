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與亞馬遜、阿里巴巴競爭，獵豹移動藉豹小秘等機器人進軍「新零售」市場

2019-05-31 15:22楊又肇

去年在北京揭曉接待機器人豹小秘、零售機器人豹小販、小豹AI音箱，以及針對無人咖啡店打造豹咖啡在內機器人產品後，獵豹移動接連將小豹AI音箱與豹小秘帶進台灣市場，未來也計畫繼續引進豹小販，藉此建構更完整的新零售布局。

接待機器人豹小秘
接待機器人豹小秘
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近幾年亞馬遜阿里巴巴在內公司開始布局無人商店，計畫藉由新零售方式加快貨品銷售效率，但從實際應用成效來看，雖然可以讓傳統銷售流程加快，對於不少人而言依然少了實質互動體驗，尤其對於新技術不熟稔的消費者而言，多少會希望能藉由互動或許商品資訊，而非自行研究、了解。

因此，獵豹移動在2018年宣布投入機器人應用市場發展，並且藉由旗下獵戶星空的人工智慧技術，讓接待機器人豹小秘在內產品可以自然語音進行互動，並且進軍新零售應用市場。如同亞馬遜、阿里巴巴等公司，獵豹移動同樣藉由本身長時間累積用戶數據建立真實服務使用模型，同時也讓人工智慧技術更加貼近自然互動，進而讓機器人互動變得更為貼切。

在此次Computex 2019中，獵豹移動藉由旗下接待機器人豹小秘，結合小豹AI音箱詮釋未來零售通路應用模式，透過機器人接待，或以語音互動形式介紹店內商品，甚至回答各類提問。

例如，消費者能透過口語請豹小秘協助進行店內導覽、介紹店內商品特色，同時在店內人潮較多情況下，也會藉由感測元件、影像識別方式判斷行進路線是否受阻，並且主動發出讓路請求。而在互動表現部分，豹小秘也會持續聆聽使用者話語內容，藉此判斷如何回覆提問，在未來設計中更計畫強化人機互動模式，讓使用者能以更自然方式與機器人互動。

接待機器人豹小秘可藉由螢幕顯示內容，並且透過自然語言理解進行聲控互動
接待機器人豹小秘可藉由螢幕顯示內容，並且透過自然語言理解進行聲控互動
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從越來越多銷售模式開始擁抱「新零售」情況下，結合物聯網應用的智慧商店開始普及化，而無人商店也會是未來發展趨勢，但如何化解消費者與冰冷機器之間的距離，則會是許多廠商面臨挑戰，因此，導入機器人應用將會成為未來新零售發展應用模式。

獵豹移動表示，目前在台引進豹小秘之後，已經開始與諸多廠商開始接洽，其中包含餐飲業者、飯店業者，或是需要專人導覽的展覽空間，預期藉由導入機器人應用模式，讓既有人力能更有效率分配。

除了豹小秘，未來獵豹移動也計畫在台持續引進豹小販、豹咖啡等不同形式的機器人產品，並且預期能廣泛應用在不同銷售場景，藉此協助更多零售通路擁抱「新零售」發展模式。

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接待機器人豹小秘主要透過機身上的攝影鏡頭識別前方物件，藉此判斷是否需要繞道，或是...
接待機器人豹小秘主要透過機身上的攝影鏡頭識別前方物件，藉此判斷是否需要繞道，或是停下
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底部則同樣具備可判斷前方物件的攝影鏡頭，以及光達系統
底部則同樣具備可判斷前方物件的攝影鏡頭，以及光達系統
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背面也同樣具備用於判斷路況的攝影鏡頭，藉此讓機器人能確認360度周遭狀況
背面也同樣具備用於判斷路況的攝影鏡頭，藉此讓機器人能確認360度周遭狀況
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器人獵豹移動阿里巴巴亞馬遜人工智慧

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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