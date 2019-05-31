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恩智浦以17.6億美元收購Marvell旗下Wi-Fi與藍牙晶片業務

2019-05-31 12:42楊又肇

恩智浦稍早確認將以17.6億美元收購Marvell旗下Wi-Fi與藍牙晶片業務，預期將使恩智浦擴展旗下車用、工業應用，以及嵌入式、物聯網產品業務發展。

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不過，Marvell近期也宣布以4.52億美元收購有線網路公司Aquantia，並且以6.5億美元收購GlobalFoundries旗下半導體公司Avera Semiconductor，而出售Wi-Fi與藍牙晶片業務所增進營收也恰好沖抵近期對外收購花費成本。

另一方面，對於Marvell而言，出售Wi-Fi與藍牙晶片業務同時也能將資源聚焦在更具發展機會領域，避免與Qualcomm、博通在內廠商於趨於飽和市場競爭，藉此減少自身成本開銷支出。

而恩智浦收購Marvell旗下Wi-Fi與藍牙晶片業務，恰好能補足本身在無線連接應用缺口，並且讓自身在車用、工業應用，以及嵌入式、物聯網產品業務發展能有更進一步成長。

目前此項交易，預計會在2020年第一季完成，而恩智浦預計在2022年藉由此項收購業務增進一倍營收表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網半導體

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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