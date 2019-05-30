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蘋果為App Store抽成30％辯護：我們的開支也很高

2019-05-30 19:57聯合新聞網 PingWest 品玩

今天是2019年5月30日，距離全年結束還有215天。1830年5月30日，世界上第一條火車客運線正式通車，這條鐵路線是從英國坎特伯雷通至惠特斯特布爾。

今天你需要關注的新聞有：

蘋果App Store收30%分成辯護：我們的開支也很高

蘋果為App Store 30%抽成辯護。 歐新社
蘋果為App Store 30%抽成辯護。 歐新社
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VentureBeat消息，兩周前，美國最高法院宣布iPhone用戶有權向法院提起有關App Store的反壟斷訴訟。針對美國最高法院最近作出的一項裁決，蘋果開始為自己辯護，在公司網站上進一步強調其原則和做法，解釋了App Store抽取30%的分成，稱這部分費用被其巨大的運營開支所抵消。

蘋果還強調了其App Store中84%的應用都是免費的，開發者不會向蘋果支付任何費用，蘋果沒有從中獲利。然而僅2018年，蘋果通過App Store就賺取了110億美元。而蘋果表示，自2008年上線以來，開發者已經通過App Store賺到了逾1200億美元。

蘋果還稱「嚴格的App審查程序」結合了人類專家和自動化系統，僅憑藉「兼容性」這一項標準，就刪除了140多萬個App。由於擁有2000多萬名開發者，當前蘋果每周審查的App數量超過10萬個，其中60%獲得批准，40%因為漏洞、隱私或其他問題被拒之門外。當然，開發人員還有機會重新提交申請。

消費者團體起訴蘋果利用App Store應用商店壟斷iOS軟件分發的事件可以追溯到2011年。去年11月，該案被起訴到最高法院。iPhone用戶稱，iOS是一個封閉的平台，iPhone用戶必須通過蘋果的App Store下載和安裝應用，蘋果公司通過App Store應用商店收取30%的應用銷售傭金，這種傭金被轉嫁給了消費者。最終最高法院裁決iPhone用戶有權向法院提起有關App Store的反壟斷訴訟。

傳WeWork在IPO前籌集27.5億美元債務融資

路透社消息，知情人士透露，WeWork正在與銀行洽談在IPO前籌集27.5億美元的債務融資。洽談方包括摩根大通。WeWork拒絕對此消息置評，而摩根大通沒有立即回復置評請求。

WeWork目前正準備上市，這可能是繼Ube之後規模最大的IPO。今年4月，WeWork向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交了IPO申請，估值達到470億美元。自從2010年成立以來，WeWork已經融資約120億美元，其中大多數的資金來源於軟銀集團。截至目前，軟銀集團已經對WeWork進行了超過100億美元的投資。

WeWork在3月份披露的信息顯示，該公司2018年的營收為18.2億美元，同比上一年減少一半，凈虧損19.3億美元，同比上一年擴大一倍。

Uber增加乘客評分系統，評分低將被禁乘

TechCrunch消息，Uber今日在美國和加拿大地區的評分系統中增加了乘客評分，如果乘客在乘車時行為粗暴亂扔垃圾，平均評分低於一定水平，將被停用Uber程序。目前尚不清楚具體的評分細則，但Uber表示，如果乘客的評分一直走低，會將在被停用應用之前收到如何提高分數的提示。

IEEE清理華為審稿人後，北大教授發公開信申請退出

國際電氣電子工程師學會（IEEE）昨日發郵件宣布，即日起將禁止華為員工擔任審稿人或編輯。

郵件中稱，美國已將華為列入「實體名單」。因此，無法讓華為的同事作為審稿人或者編輯對期刊進行同行評審。如果繼續這樣做，可能會產生嚴重的法律影響。華為的同事可以繼續留在的編輯委員會，但不能參與任何論文的審閱，直到華為從實體名單中刪除。

該郵件在國內外華人學術圈引起了軒然大波。南京大學教授周志華表示：「竟然不允許華為的專家給IEEE期刊處理稿件審稿了。赤裸裸地干涉學術。IEEE只是在美國註冊，建議圈內IEEE各級管理層的專家向IEEE提議改到瑞士之類去註冊。更重要的是，大家多支持國內優秀期刊（不僅中文刊，尤其是國內出版的英文國際期刊），例如《中國科學：信息科學》、計算機的《FCS》、綜合的《NSR》等。」

對此禁令，北京大學信息工程學院張海霞教授直接在其研究室微信公眾號上發表了致IEEE主席的公開信，主動退出IEEE。她在信中表示，針對今日驚聞IEEE下令禁止華為專家參與期刊審稿，這遠遠超出了一個可以接受學術人的底線，做為IEEE的會員和期刊編委，我必須表明自己的態度：我申請退出我所在的兩個IEEE期刊的編委會，並給IEEE候任主席寫了一封公開信。這是我個人態度，與任何其他組織和個人無關。

除張海霞外，清華大學計算機科學與技術系副教授劉奕群也表示已經要求學生不要投稿任何IEEE組織的會議和期刊，其個人承擔的IEEE相關學術職務會儘快按流程辭掉。

電氣電子工程師學會（英語：Institute of Electrical and Electronics Engineers，簡稱為IEEE）是一個建立於1963年1月1日的國際性電子技術與電子工程師協會，亦是世界上最大的專業技術組織之一，擁有來自175個國家的42萬會員。除設立於美國紐約市的總部以外，亦在全球150多個國家擁有分會，並且還有35個專業學會及2個聯合會。其每年均會發表多種雜誌、學報、書籍，亦舉辦至少300次的專業會議。

IEEE在工業界的標準定義領域有着極大的影響，目前在計算機、電信、電力、消費級電子產品等領域已經制定了900多個標準。此外，IEEE還是多個國際頂級學術會議的組織者，例如計算機視覺領域的CVPR、ICCV和機器學習領域的ICML等等，這些都是與人工智能相關的重要學術會議。

蘋果獲得可摺疊屏幕專利，或於2021年推出折屏手機

CNN消息，美國專利和商標局周二授予了蘋果一項摺疊屏專利，可用於iPhone和其他設備。該申請於2018年1月提出，是蘋果圍繞可摺疊顯示器的理念提出的一系列專利申請之一。韋德布殊證券公司(Wedbush Securities)分析師丹尼爾·艾夫斯(Daniel Ives)表示，蘋果或將在2020年底或2021年初推出摺疊屏智能手機。

此前，蘋果已經申請了一項具有觸摸傳感器的柔性顯示屏的專利，該顯示屏可以像書一樣打開和關閉。此外，蘋果還申請了柔性iPhone專利，它可以對摺並卡在人的衣服上。

《原文刊登於PingWest 品玩，聯合新聞網獲授權轉載。》

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