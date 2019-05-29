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LINE資安高峰會登場 聚焦數位身分與信任

2019-05-29 18:28中央社 台北29日電

通訊軟體LINE今天與Intertrust於東京舉辦第5屆「LINE與Intertrust資安高峰會」，深入探討數位身分與數位信任兩大議題，透過專家學者的研究與分享找出解決方向。

為了取得資安新知，LINE每年定期與國際知名資料與隱私權管理科技公司Intertrust舉辦2次資安高峰會，鎖定近期全球關注的資安議題，邀請國際知名專家學者，除了分享最新研究與技術外，更以論壇形式深入討論。

LINE在官網發文指出，第5屆資安高峰會以「保衛新世代的數位身分跟數位信任」為主題，內容包含eKYC（電子化認識你的客戶）、信用評等、生物辨識等最新研究與應用。會中，Intertrust分享借用區塊鏈的概念，以「去中心化」的方式開發身分數據的管理系統，希望這種分散式的身分系統能成為未來數位信任的基礎設施。

其他參與資安高峰會的講者包含Open ID協會創辦人及數位身分專家崎村夏彥、區塊鏈新創公司Auditchain首席科學家與區塊鏈權威哈柏（StuartHaber），以及4家處理身分認證的國際企業NTT Docomo、Google、LINE與Yahoo等。

今年4月LINE Pay於日本啟用eKYC技術，讓日本用戶在手機上拍攝身分證明文件及臉部辨識後，就可使用LINE Pay轉帳，即時安全的完成數位化認證作業。

為讓服務建構在安全的基礎上，LINE於去年底收購韓國網路資安顧問公司GrayHash，並延攬該公司旗下知名白帽駭客加入資安團隊。今年5月LINE更將資安團隊組織重整，正式成立資安中心，設立系統安全、應用安全、隱私安全、資安開發、CSIRT等多個部門，目前全球有將近80位資安中心的成員。

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