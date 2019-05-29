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外媒：TikTok抖音正在開發自己的品牌手機！

2019-05-29 17:08INSIDE

中國企業「字節跳動」正在研發自己的智慧手機。路透社
中國企業「字節跳動」正在研發自己的智慧手機。路透社
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據報導，推出人氣App抖音TikTok的中國企業「字節跳動」正在研發自己的智慧手機！

雖然金融時報報導中並未提及這款手機的詳細硬體規格，但軟體上這款手機將會預載抖音、今日頭條、西瓜視頻，甚至可能會有未公開過的串流音樂服務等多款字節跳動旗下產品。

字節跳動目前估值達750億美元左右，是當今中國最大型的獨角獸公司之一，不過換個角度來看，中國大型科技公司推出自己的品牌手機用來提升聲量與活躍使用者並不會太意外，美圖手機就是著名案例之一。

但也有不少業內人士認為現在這個時節手機市場已進入成本競爭階段，毛利率不高，而且手機品牌需要有強大的供應鏈在背後支撐，也得還要有通路佈局，但這兩者字節跳動目前看起來都不具優勢。

字節跳動今年稍早已經收購了另一間中國手機廠，由羅永浩成立之錘子科技的部分專利使用權，並且聘用部分錘子員工進入字節；中國媒體也指出，錘子科技自己原本改良自Android的Smartisan OS其認證主體，已從該公司轉變為由字節跳動間接持股 100% 的大眼星空。但也有人認為，字節跳動可能是要推出專為兒童教育市場設計的智慧教育手機而非大眾款。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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