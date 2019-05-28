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「QR碼之父」大解密 與傳統條碼到底有何不同

2019-05-28 21:57聯合新聞網 綜合報導

QR碼的誕生可追溯至1994年，由原昌宏發明，最初被運用於豐田汽車的生產管理中。...
QR碼的誕生可追溯至1994年，由原昌宏發明，最初被運用於豐田汽車的生產管理中。圖擷自／朝日新聞
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QR碼現今被廣泛運用到各個地方，只要手機、鏡頭一掃，就可馬上獲得指定資訊。而QR碼的誕生可追溯至1994年，由日本人原昌宏發明，許多人喜歡用圍棋排出QR碼的圖案，其實它正是由圍棋發想設計而成。

日媒在QR碼的25周年專訪「QR碼之父」原昌宏，原昌宏現年60歲，原先任職於汽車零件公司DENSO的旗下子公司DENSO WAVE，而QR碼最初也被運用於豐田汽車的生產管理中。

原昌宏表示，由於傳統條碼所能提供的資訊量太少，隨著1990年代初的經濟泡沫破裂，製造業從大規模生產轉變為高混合小批量生產。因此需要用於管理個別產品的信息量增加，在當時一個產品竟然需要被讀取多達10個條碼，讓作業員頻頻抱怨掃條碼實在太麻煩。

因此作為工程師的原昌宏開始構思新的條碼形式，他說以自己在午休時的嗜好「圍棋」為發想，將密碼作為格子狀，藉此放入大量資訊；同時，因為QR碼的三個角落各有「回」字圖案，讓條碼在不同角度、雜訊干擾的情形下，依然能被正確、快速的讀取。

有別於傳統條碼只能寫入20個字，QR碼可收入高達7000字的資訊，原昌宏認為，日本比起「創造」新發明，在「改良」上更加拿手，因此他在這25年間都在持續研究如何加密QR碼，讓QR碼在一般掃描下隱藏大部分資訊，只有利用特殊機器才能獲得完整資料。

QR碼的誕生可追溯至1994年，由原昌宏發明，最初被運用於豐田汽車的生產管理中。...
QR碼的誕生可追溯至1994年，由原昌宏發明，最初被運用於豐田汽車的生產管理中。圖擷自／朝日新聞
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