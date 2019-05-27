WWDC什麼可期待？macOS、iOS一魚兩吃開發

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去年WWDC上面對iPhone與iPad行動裝置與Mac是否整合，Apple資深軟體事業副總裁Craig Federighi直接向眾人宣示：Of course Not！

對蘋果而言iOS和macOS是否合體答案仍然是NO! 分享 facebook

不過在此時，蘋果也讓開發者們一睹未來的架構，這項代號為「Marzipan」（杏仁）的計畫展示如何讓在 macOS與iOS上「一魚兩吃」開發，透過macOS的App Kit整合iOS App的UI Kit，讓開發過程中就能針對雙平台設計，讓電腦版滑鼠、觸控板操能支援行動裝置的觸控、滑動，還有視窗大小的兼容，藉由蘋果重新設計的框架來實現，從商業模式的角度來看，能為開發者創造更大的收益。

從目前iOS與macOS商店上的應用程式數量比例的確相當懸殊，但是蘋果也想將更多便利的App服務帶到Mac生態中。

由於背後的程式問題相當複雜，蘋果去年度還是由內部進行測試，將新聞、股市、家庭、語音備忘錄等生產工具帶到macOS Mojave上，當時表明在2019年能對外開放給開發者。預計在今年才能看到更明確的軟體框架，屆時開發者不需要再分別提交兩個不同的底層代碼，而App Store生態系也能有更完整的應用程式，給予用戶更多選擇性。

此外，在macOS上也預計將出現更多iOS上的工具，像是整併過後的尋找裝置與朋友的App還有從iTunes獨立出來的Apple Music、Podcast。另外，預計也會將螢幕使用時間、訊息App還有去年在iOS更新的Siri捷徑功能和提醒事項App及Apple Books等導入macOS 10.15。

去年開發者大會上展示計畫框架，但尚未透露詳細的時間規劃，在今年度可期待對於iPhone、iPad、Mac整併是否有更明朗的資訊，是否真如彭博社日前揭露的2021年完成佈局，讓我們拭目以待！

2019 WWDC將於當地時間6/3早上10點，台灣時間6/4凌晨1點於美國加州聖荷西舉行，屆時我們也會為各位帶來即時報導！

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》