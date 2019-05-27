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不合理！蘋果二四排列「算盤」Emoji被糾錯了

2019-05-27 17:17INSIDE

Photo Credit：emojipedia
Photo Credit：emojipedia
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隨著emoji成為傳遞的共通媒介，歷代推陳出新將各種人物、物品、食物融入，雖然emoji的全球統一碼聯盟（Unicode Consortium）作為審核機構，但每家公司在設計符號時，都有屬於自己的風格和文化內涵而稍有不同，也可能因此出現一些不合常理的圖樣，近日，Apple的emoji又被糾錯了！

在去年統一碼聯盟釋出第十一代Unicode 11.0的新規範，157個emoji中的「算盤」（abacus）引起討論，眼尖的Twitter用戶@sophophobic先發現在Apple上的算盤是4:2的排列，然而在歷史文明上恐怕沒有這樣的算珠格式。

不過傳統算盤本身在各國就有不同的規格，像是中式的十六進制二五珠算盤、日式的一四珠算盤、俄羅斯式十進位算盤，為了確認是否存在二四的排列，從未接觸過傳統算盤的外媒記者向學者請教，而芝加哥洛約拉大學的算盤歷史學家、數學系教授Eli Maor 在社會期刊上的文章「On Abaci of Every Kind」的確找不到Apple款的算盤。

有趣的是，這次的算盤在各家emoji版本都有差異，而Apple也不是唯一一個誤用的，讓我們睜大眼仔細看看以下大家對於算盤的圖示定義：

Google十顆算珠的西式版本，微軟和Facebook則使用一四式的算盤，在歷史中都存在的規格。

然而，三星、Twitter和WhatsApp的算盤卻不標準。雖然一樣以西式算盤呈現，但仔細一會發現，在算盤中橫排的算珠數分別是七顆、六顆和五顆，可能比較偏向是玩具算盤。

這並不是第一次各家在同個emoji出現邏輯問題，先前Google將「漢堡」中的起司放在最下層，CEO皮蔡甚至也發話要全公司為它停工，而Apple「烏賊」的身體構造顛倒也在推出兩年後受到水族館的指正，這次在算盤上的問題，有是經過些時間才被糾正！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

AppleEmoji

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