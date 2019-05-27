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國際電腦展開跑 產品聚焦AI、5G

2019-05-27 14:12台灣醒報 記者施養正╱台北報導

2019台北國際電腦展將於28日於南港展覽館正式啟動。（photo on COM...
2019台北國際電腦展將於28日於南港展覽館正式啟動。（photo on COMPUTEX官網）
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「世界經濟論壇將台灣列為超級創新者。」2019台北國際電腦展將於28日盛大開幕。外貿協會書長葉明水表示，台灣與德國、瑞士及美國名列全球「超級創新者」，顯示本土科技發展及創新活力已備受國際肯定，期望電腦展的媒合平台，將台灣的資訊思維和潛力推向國際。

聚焦創新科技

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於28日至31於台北南港展覽館展開，新創展區則於29日至31日在台北世貿一館舉行，預計將有超過1600家廠商、5500個展覽攤位及來自全球168國的4萬名國際買主共襄盛舉，今年更力邀AMD、英特爾微軟等科技大廠代表舉行CEO趨勢演講。

本屆電腦展以「建構全球生態系」為定位，聚焦「人工智慧及物聯網」（AI&IoT）、「5G」、「區塊鏈」、「創新與新創」及「電競與延展實境（XR）」等五大領域，目標在串聯完整的ICT產業供應鏈，呈現物聯網科技應用的最佳平台。此外，今年電腦展更首度結合「台北5G國際高峰會」，深度剖析最新技術觀點及產業趨勢。

媒合國內外科技資源

葉明水表示，2018年世界經濟論壇（WEF）將台灣、德國、美國及瑞士譽為全球四大「超級創新者」，顯示本土科技產業及市場的創新活力備受國際肯定，期盼透過COMPUTEX集結台灣與全球資源，提供科技交流、思維創新及資源整合的全方位平台，更創造台灣產業與國際的深度鏈結，攜手全球合作廠商翻轉世界。

今年CEO趨勢演講英特爾資深副總裁格瑞格利．M．布萊恩及微軟全球副總裁尼克．帕克，展示在資料為中心的世界裡，如何完善智慧運算轉型，以及分享微軟領先全球的智慧雲端及智慧邊緣發展趨勢與創新應用成果，活動將於28日及29日於南港展覽館進行。

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