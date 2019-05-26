三星AI新論文 讓蒙娜麗莎開口說話非難事

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台灣導演廖人帥2016年與張靚穎合作的作品《Dust My Shoulders Off》將畫裡面的人物活了起來，並把這想法拍攝成MV，獲得美國電視節目界奧斯卡之稱的「泰利獎」及德國紅點設計獎的殊榮。現在有另一種方式可以讓畫裡面的人物就跟真人一樣活起來。

機器學習研究人員已經建造了一個系統，可從一個人的臉部框架建構並套用在照片或圖畫上，讓一幅不會動的圖片就如同真人一樣作出相對應的動作。這個模型記錄在三星（Samsumg）AI中心發布的論文中，是一種應用臉部辨識的新方法，能夠讓圖像點頭、開口、閉眼…等等都可以。

三星於莫斯科（Moscow）研究人員發表的新論文也表示，需要作出一個會動圖像的轉換，只需要一位人臉的模型即可，就能夠讓該圖像展現普通說話及表情的影片。雖然並不是能夠到非常完美，但容易假以亂真。

這技術基本上只要一個人臉模型就可以開始模擬，不過背後也需要其他大量的臉部資料來支援，只要數據越多，就能夠展現更多的表情及動作來達到更逼真的效果。甚至是讓蒙娜麗莎開口說話也不是一件太難實現的事情。

研究人員也嘗試利用人臉生成的圖像來使用「生成對抗網路」，讓兩個圖像來互相對立，讓他們分辨他們對於「真實」的定義。透過這樣的方式來滿足研究人員在創造的過程中所需要更精確的數據。

在其他案例中，研究人員找了最容易的模板「新聞主播」，但因數據不夠多，導致許多數據只能暫時用亂碼填充，但最終的成果就會不成功，反而相當詭異。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》