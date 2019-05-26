親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

退伍上校當村長把村莊當營區管 治村如作戰

三星AI新論文 讓蒙娜麗莎開口說話非難事

2019-05-26 18:32INSIDE

分享

台灣導演廖人帥2016年與張靚穎合作的作品《Dust My Shoulders Off》將畫裡面的人物活了起來，並把這想法拍攝成MV，獲得美國電視節目界奧斯卡之稱的「泰利獎」及德國紅點設計獎的殊榮。現在有另一種方式可以讓畫裡面的人物就跟真人一樣活起來。

機器學習研究人員已經建造了一個系統，可從一個人的臉部框架建構並套用在照片或圖畫上，讓一幅不會動的圖片就如同真人一樣作出相對應的動作。這個模型記錄在三星（Samsumg）AI中心發布的論文中，是一種應用臉部辨識的新方法，能夠讓圖像點頭、開口、閉眼…等等都可以。

三星於莫斯科（Moscow）研究人員發表的新論文也表示，需要作出一個會動圖像的轉換，只需要一位人臉的模型即可，就能夠讓該圖像展現普通說話及表情的影片。雖然並不是能夠到非常完美，但容易假以亂真。

這技術基本上只要一個人臉模型就可以開始模擬，不過背後也需要其他大量的臉部資料來支援，只要數據越多，就能夠展現更多的表情及動作來達到更逼真的效果。甚至是讓蒙娜麗莎開口說話也不是一件太難實現的事情。

研究人員也嘗試利用人臉生成的圖像來使用「生成對抗網路」，讓兩個圖像來互相對立，讓他們分辨他們對於「真實」的定義。透過這樣的方式來滿足研究人員在創造的過程中所需要更精確的數據。

在其他案例中，研究人員找了最容易的模板「新聞主播」，但因數據不夠多，導致許多數據只能暫時用亂碼填充，但最終的成果就會不成功，反而相當詭異。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

臉部辨識三星機器學習AI

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

兩美資安公司號稱專業解決勒索軟體 其實是瞞客戶代繳贖金

2019-05-26 17:19

華為準備未來產品布局 將山海經多項飛禽、走獸名稱逐一註冊

2019-05-26 12:11

Sony提出可在虛擬實境中感受觸覺、冷熱變化等感受的配件設計專利

2019-05-26 12:07

5G發展 將讓全球天氣預報倒退40年？

2019-05-25 16:48

亞馬遜計畫讓使用者能以更自然口語與數位助理服務「互動」

2019-05-25 14:29

華為限令延燒 美國議員擬提7億美元協助境內業者替換設備

2019-05-25 14:29

NVIDIA預告將於Computex 2019展前揭曉「Super」產品

2019-05-25 14:28

Computex 2019首次啟用南港展覽館2館 展區範圍再次擴大

2019-05-25 14:24

李佳峰：燦坤3C將持續強化線上、線下整合，與更多新創品牌攜手合作

2019-05-25 14:23

燦坤3C推出石頭掃地機器人第二代S6 清理能力更高

2019-05-25 14:23

蘋果預告台灣首間旗艦店「Apple 信義 A13」即將開幕

2019-05-24 12:53

蘋果：台灣第2家直營店 Apple信義A13近期開幕

2019-05-24 11:50

Uber悄悄測試採按月訂閱使用的uberEATS Pass餐飲外送服務

2019-05-24 09:45

Google坦承以人工智慧介入電話代接的Duplex功能 有部分是由真人完成

2019-05-24 09:45

前15分鐘免費、6大景點區域租還 WeMo電動機車攜手新北市推廣觀光

2019-05-24 09:42

微星前進COMPUTEX 電競、P系列精銳盡出

2019-05-24 09:13

全球開發者大會將登場 蘋果擬推新作業系統

2019-05-23 23:32

Elon Musk透露多款Unity、Unreal Engine打造遊戲將「移植」到Tesla車款

2019-05-23 09:39

法院裁決高通必須合理提供技術授權 不得拒絕對手或簽獨家供應

2019-05-23 09:35

傳Arm也準備依美國政府指示 暫停與華為合作授權

2019-05-23 09:31

Google聲明暫停授權Android給華為 但不影響現有使用者

2019-05-22 23:00

訪談／加入高品質音訊 Netflix：為了可讓影片「詮釋」更多故事細節

2019-05-22 15:10

英飛凌否認將暫停與華為合作 將持續維持供應關係

2019-05-22 08:55

繼華為之後 美國政府接續指控DJI空拍機竊取資訊

2019-05-22 08:49

大疆成下個華為？美方：中國無人機正大量竊取資料

2019-05-21 21:35

機上盒首波黑名單公告 下架32款機上盒9款App

2019-05-20 19:04

英國王室公開「小編」職缺 年薪120萬年假33天

2019-05-20 18:05

HPE宣布收購超級電腦製造商Cray 擴展未來超算領域發展機會

2019-05-20 09:17

賈伯斯「最後作品」正式開幕 Lady Gaga紀念創辦人

2019-05-19 22:00

這款機器人可讓使用者在虛擬實境中獲得真實格鬥感受

2019-05-19 14:58

17 Media工程技術團隊首度現身 公開其直播平台背面技術

2019-05-19 14:58

CES Asia即將開展 5G、人工智慧、虛擬視覺與新創成矚目焦點

2019-05-19 14:58

Google透過Translatotron模型實現更即時、正確，同時貼近原音的口語翻譯效果

2019-05-18 13:29

Sony將與微軟合作雲端服務、人工智慧應用

2019-05-18 13:23

前Burberry執行長 確定成為Airbnb第二名女性董事成員

2019-05-18 13:22

「無瀏海」華碩ZenFone 6 配載5000mAh電池

2019-05-17 14:32

迪士尼與Comcast協議，將持有90%的Hulu股權與Netflix對抗

2019-05-17 09:58

傳統硬碟出貨量急遽下殺 HDD正一步步邁向滅亡之路

2019-05-16 21:02

微軟AI開發新技能 釀出一款純正威士忌

2019-05-16 16:15
看更多

熱門文章

小米手環4今夏推出！將採用彩色螢幕、充電免拆卸

2019-05-25 21:03

緊急修正！蘋果上周才更新iOS 今又釋出12.3.1

2019-05-25 20:19

尷尬！蘋果宣布鍵盤維修通知 MacBook Pro剛推出就中鏢

2019-05-25 19:41

Wi-Fi聯盟、SD協會補刀 撤華為會員

2019-05-26 13:22

避免AMD用於顯示卡產品，NVIDIA先註冊好3080、4080、5080在內名稱專利

2019-05-26 12:13

高通預告聯想成為首家採用Snapdragon 8cx處理器的廠商

2019-05-26 13:53

動手玩／2019年款iPad mini 加入手寫應用、效能提昇更適合出門使用

2019-05-26 12:00

接連遭ICT產業組織封殺 華為：不受影響

2019-05-26 17:48

兩美資安公司號稱專業解決勒索軟體 其實是瞞客戶代繳贖金

2019-05-26 17:19

華為準備未來產品布局 將山海經多項飛禽、走獸名稱逐一註冊

2019-05-26 12:11

華為陷抄襲竊密疑雲 美媒揭「競爭」文化

2019-05-26 13:15

蘋果顯然成功藉由全新元件設計解決蝶式鍵盤操作問題

2019-05-26 12:12

三星AI新論文 讓蒙娜麗莎開口說話非難事

2019-05-26 18:32

主動偵測場景調整降噪設定 Jabra Elite 85h變得更聰明

2019-05-26 15:12

微星揭曉換上桌機等級Core i9處理器的新款電競筆電

2019-05-26 12:11

消息指稱AMD將於Computex 2019展示Navi XT、Navi Pro兩款顯示卡

2019-05-26 12:07

Sony提出可在虛擬實境中感受觸覺、冷熱變化等感受的配件設計專利

2019-05-26 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top