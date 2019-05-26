親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

兩美資安公司號稱專業解決勒索軟體 其實是瞞客戶代繳贖金

2019-05-26 17:19T客邦

圖擷自Cyber Florida
圖擷自Cyber Florida
分享

2015年到2018年，一種叫做SamSam的變種勒索軟體席捲了北美以及英國，造成了超過兩百家公司、三千萬美元以上的損失。而犯罪者很聰明的鎖定了醫療機構以及大眾資源服務的機構，因為它們很清楚如果這些機構的電腦關閉，將可能會導致有人命相關的損失。據估計，勒索者至少收到了6百萬美元以上的贖金。不過，在這起案件中意外的發現，其中有兩家所謂的資安公司，其實是在趁火打劫。

勒索軟體的變種正在不斷增加之中，Samsam 是其中一種，但是此程式的與眾不同之處是它能夠透過未更新修補程式的伺服器端軟體來接觸預期目標。 重點是，犯罪趨勢越來越嚴峻，他們在勒索攻擊中會直接鎖定企業。 近期的攻擊已大有斬獲，這表明網路罪犯改變了方式，因為他們想要透過攻擊脆弱的企業獲取最高的利潤。

紐約一間號稱提供客戶解決勒索軟體方案的資料安全公司Proven Data，他們的一位先前的員工 Jonathan Storfer爆料表示，過去一年以上的時間這間公司其實都定期支付贖金給SamSam駭客，而他就是負責跟駭客打交道的那個人。

雖然比特幣支付有匿名而且很難追蹤的特性，不過ProPublica追蹤了其中四筆交易，證實從2017年到2018年，一個由 Proven Data 控制的線上錢包將比特幣轉交給攻擊者所控制的錢包，之後又經過多達12次的轉移，最後交給了一個由伊朗駭客控制的錢包。

「這麼大量的勒贖攻擊來自於恐怖份子以及組織犯罪並不會令人驚訝，」Storfer表示，「問題是，如果每次我們被 SamSam 攻擊，每一次我們的機構去支付贖金（這毫無疑問其中是有風險的），是不是在技術上表示我們其實是在資助恐怖份子？」

Proven Data 這間公司聲稱透過他們「最新研發的技術」，承諾他們可以幫助客戶恢復被勒贖的資料，幫他們解鎖。但是Storfer透露，事實上他們是透過支付贖金的方式，從攻擊者那裡取得解鎖工具。

而靠著支付贖金來賺錢的安全公司不止一家，另外一間位於佛州的美國資安公司 MonsterCloud，也是號稱有他們獨特的讓被勒贖的資料恢復的方法，但是這方法實際上就是支付贖金。

這兩間公司的收費都是以勒贖金額的最高金額開啟起跳，然後他們再跟受害者建議，為了未來不再遭受勒贖病毒的攻擊，因此建議他們可以再購買其他的防護方案服務，諸如此類的，等於把被害者剝了兩層皮。

而與這兩間公司欺騙的方式相對照，另外還有一間公司叫做 Coveware，他們則是公開的表示能夠幫助那些受害者，如果他們願意支付贖金卻不知道如何支付比特幣的話，或是不想（有些是不能、因為本身是政府組織）直接跟駭客打交道，他們願意從中協助。而在此同時， Coveware他們一邊幫忙支付比特幣贖金，並且從中蒐集這些駭客的資料，將資料與政府單位以及安全研究單位分享。

Coveware公司的CEO表示，像是Proven Data、MonsterCloud這一類的公司，只要在網路上刊登廣告，號稱「不需要支付任何贖金給駭客就能幫你資料解密」，他們就能輕易的綁架受害者的情緒，然後讓受害者買單。

他表示：「雖然這種作法有時的確是可以解決受害者的問題，但是這種作法涉及了道德以及誠信的問題。」

而 MonsterCloud 的CEO Zohar Pinhasi則表示，幫助客戶恢復資料的方法非常複雜，是每一個CASE都不同的。他拒絕討論公司用了哪些方法，他表示這些是商業秘密。不過他也說，他們公司從未誤導客戶，也從未承諾一定能透過特定的方法，幫客戶百分百的恢復資料，因為這根本就是不可能的。

「我們之所以能恢復客戶資料的達成率這麼高的原因，是在於我們瞭解攻擊者的手法。」他表示：「受害者不該自己去跟駭客接觸支付贖金，因為他們不知道他們在跟誰打交道。」

至於 Proven Data，他們則是在他們的網站上寫著：不建議客戶去直接支付贖金，因為他們可能在資助犯罪行動。

不過他們的CEO在回覆 ProPublica 的詢問時則承認，支付贖金是他們的作業流程之一。因為他們的公司對客戶的任務是：保護客戶資料、確保檔案可以恢復、以及歹徒不會再提高贖金。通常他們當然會先試著用他們的方式恢復客戶資料，但是當駭客的勒索方式加密強到一定的程度（通常專業的駭客所做的勒贖軟體都一定會強到這種程度），他們就會支付贖金。畢竟他們的客戶有些是醫院，裡頭有病患的生命需要保護。

他也表示，不過當政府部門指出 Samsam 背後是伊朗恐怖份子的時候，他們就停止支付贖金了，因為這違反了美國法律。

事實上，沒有任何一條美國的法律禁止受害者支付贖金給勒贖軟體的勒贖者。如果你跟FBI說你要支付贖金，他們在官方上會做做樣子對你皺眉頭，然後私底下對你眨眼暗示你「去付吧」！

FBI發言人曾經對於支付勒贖贖金一事回應表示「支付贖金是鼓勵持續犯罪的行動、導致其他更多的受害者，以及贖金可能會用在更嚴重的犯罪活動上。」但是在2015年，當初說這話的探員，在FBI的位於波士頓的對局內舉辦的研討會中，表示其實他們經常建議受害者乾脆「支付贖金了事」。

●新聞來源：propublica

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

駭客比特幣FBI勒索病毒

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

華為準備未來產品布局 將山海經多項飛禽、走獸名稱逐一註冊

2019-05-26 12:11

Sony提出可在虛擬實境中感受觸覺、冷熱變化等感受的配件設計專利

2019-05-26 12:07

5G發展 將讓全球天氣預報倒退40年？

2019-05-25 16:48

亞馬遜計畫讓使用者能以更自然口語與數位助理服務「互動」

2019-05-25 14:29

華為限令延燒 美國議員擬提7億美元協助境內業者替換設備

2019-05-25 14:29

NVIDIA預告將於Computex 2019展前揭曉「Super」產品

2019-05-25 14:28

Computex 2019首次啟用南港展覽館2館 展區範圍再次擴大

2019-05-25 14:24

李佳峰：燦坤3C將持續強化線上、線下整合，與更多新創品牌攜手合作

2019-05-25 14:23

燦坤3C推出石頭掃地機器人第二代S6 清理能力更高

2019-05-25 14:23

蘋果預告台灣首間旗艦店「Apple 信義 A13」即將開幕

2019-05-24 12:53

蘋果：台灣第2家直營店 Apple信義A13近期開幕

2019-05-24 11:50

Uber悄悄測試採按月訂閱使用的uberEATS Pass餐飲外送服務

2019-05-24 09:45

Google坦承以人工智慧介入電話代接的Duplex功能 有部分是由真人完成

2019-05-24 09:45

前15分鐘免費、6大景點區域租還 WeMo電動機車攜手新北市推廣觀光

2019-05-24 09:42

微星前進COMPUTEX 電競、P系列精銳盡出

2019-05-24 09:13

全球開發者大會將登場 蘋果擬推新作業系統

2019-05-23 23:32

Elon Musk透露多款Unity、Unreal Engine打造遊戲將「移植」到Tesla車款

2019-05-23 09:39

法院裁決高通必須合理提供技術授權 不得拒絕對手或簽獨家供應

2019-05-23 09:35

傳Arm也準備依美國政府指示 暫停與華為合作授權

2019-05-23 09:31

Google聲明暫停授權Android給華為 但不影響現有使用者

2019-05-22 23:00

訪談／加入高品質音訊 Netflix：為了可讓影片「詮釋」更多故事細節

2019-05-22 15:10

英飛凌否認將暫停與華為合作 將持續維持供應關係

2019-05-22 08:55

繼華為之後 美國政府接續指控DJI空拍機竊取資訊

2019-05-22 08:49

大疆成下個華為？美方：中國無人機正大量竊取資料

2019-05-21 21:35

機上盒首波黑名單公告 下架32款機上盒9款App

2019-05-20 19:04

英國王室公開「小編」職缺 年薪120萬年假33天

2019-05-20 18:05

HPE宣布收購超級電腦製造商Cray 擴展未來超算領域發展機會

2019-05-20 09:17

賈伯斯「最後作品」正式開幕 Lady Gaga紀念創辦人

2019-05-19 22:00

這款機器人可讓使用者在虛擬實境中獲得真實格鬥感受

2019-05-19 14:58

17 Media工程技術團隊首度現身 公開其直播平台背面技術

2019-05-19 14:58

CES Asia即將開展 5G、人工智慧、虛擬視覺與新創成矚目焦點

2019-05-19 14:58

Google透過Translatotron模型實現更即時、正確，同時貼近原音的口語翻譯效果

2019-05-18 13:29

Sony將與微軟合作雲端服務、人工智慧應用

2019-05-18 13:23

前Burberry執行長 確定成為Airbnb第二名女性董事成員

2019-05-18 13:22

「無瀏海」華碩ZenFone 6 配載5000mAh電池

2019-05-17 14:32

迪士尼與Comcast協議，將持有90%的Hulu股權與Netflix對抗

2019-05-17 09:58

傳統硬碟出貨量急遽下殺 HDD正一步步邁向滅亡之路

2019-05-16 21:02

微軟AI開發新技能 釀出一款純正威士忌

2019-05-16 16:15

領到Apple Card實體信用卡了！靠近包裝就能開卡

2019-05-15 19:45
看更多

熱門文章

小米手環4今夏推出！將採用彩色螢幕、充電免拆卸

2019-05-25 21:03

「傳說對決」狠被奪冠 五月天怪獸、余文樂場邊尬風度

2019-05-25 18:29

緊急修正！蘋果上周才更新iOS 今又釋出12.3.1

2019-05-25 20:19

尷尬！蘋果宣布鍵盤維修通知 MacBook Pro剛推出就中鏢

2019-05-25 19:41

Wi-Fi聯盟、SD協會補刀 撤華為會員

2019-05-26 13:22

避免AMD用於顯示卡產品，NVIDIA先註冊好3080、4080、5080在內名稱專利

2019-05-26 12:13

高通預告聯想成為首家採用Snapdragon 8cx處理器的廠商

2019-05-26 13:53

動手玩／2019年款iPad mini 加入手寫應用、效能提昇更適合出門使用

2019-05-26 12:00

華為準備未來產品布局 將山海經多項飛禽、走獸名稱逐一註冊

2019-05-26 12:11

兩美資安公司號稱專業解決勒索軟體 其實是瞞客戶代繳贖金

2019-05-26 17:19

華為陷抄襲竊密疑雲 美媒揭「競爭」文化

2019-05-26 13:15

接連遭ICT產業組織封殺 華為：不受影響

2019-05-26 17:48

蘋果顯然成功藉由全新元件設計解決蝶式鍵盤操作問題

2019-05-26 12:12

微星揭曉換上桌機等級Core i9處理器的新款電競筆電

2019-05-26 12:11

主動偵測場景調整降噪設定 Jabra Elite 85h變得更聰明

2019-05-26 15:12

消息指稱AMD將於Computex 2019展示Navi XT、Navi Pro兩款顯示卡

2019-05-26 12:07

Sony提出可在虛擬實境中感受觸覺、冷熱變化等感受的配件設計專利

2019-05-26 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top