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華為準備未來產品布局，將山海經多項飛禽、走獸名稱逐一註冊

2019-05-26 12:11楊又肇

日前傳出華為已經著手準備自有作業系統，同時就華為輪值執行長余承東透露說法，表示此款作業系統最快將可在今年秋季推出，而相關消息更指出此款作業系統將以「鴻蒙」為稱。不過，在稍早消息裡，則是顯示華為已經著手將中國先秦古籍山海經所提及飛禽、走獸名稱逐一註冊，或許未來將會廣泛應用在旗下產品。

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在山海經中也曾提及的「鴻蒙」，其實是指中國相當遠古的一個時代，甚至介於混沌之前，而在鴻蒙時代末期因世界走向破裂，導致產生混沌之氣，後來才成為混沌時代。後來中國歷代經典、著作如《西遊記》、《莊子》、《淮南子》，或是《紅樓夢》也均提及「鴻蒙」二字。

依照中國國家知識財權局商標局文件顯示，華為最早在2018年8月24日便遞交申請「鴻蒙」名稱專利，而獲准使用時間則是今年5月14日，並且可使用到2029年5月14日，其中描述可用於作業系統、軟體、程式項目等。

這樣的時間來看，恰好與先前華為透露具備自行打造作業系統能力說法吻合，顯示華為在很早之前就已經假想在不仰賴Google提供Android作業系統情況，應該要如何轉型發展，只是可能並未想到包含Arm架構、SD記憶卡、固態記憶體面臨更大限制。

除了「鴻蒙」，華為稍早更在中國國家知識財權局商標局申請註冊包含紫龍、威風、浩天、青鳥、鴻雁、紫薇星、星芒、靈犀、方舟、獬豸、昆侖、騰蛇、饕餮在內名稱，其中更包含中國代表四方的白虎、朱雀在內名稱。

不過，其實從華為過往研發產品名稱來看，包含「麒麟 (Kirin)」、「巴龍 (Balong)」，以及伺服器處理器「鲲鹏」、伺服器平台「泰山」，或是路由器「凌霄」與人工智慧晶片「昇騰」，同樣也均源自山海經記載內容，因此華為進一步將山海經提及名稱逐一註冊，似乎也是為了日後產品做準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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