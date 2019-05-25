台北電腦展28日開幕 英特爾主講智慧運算轉型

2019-05-25 16:58 中央社 台北25日電



台北國際電腦展（Computex）將於5月28日登場，處理器大廠英特爾的開幕演講將聚焦以資料為中心的世界進行智慧運算轉型，軟體大廠微軟則將展示智慧邊緣裝置及創新解決方案。

Computex 2019將於5月28日至6月1日展出，聚焦最新的科技趨勢，包含人工智慧（AI）與物聯網、5G、區塊鏈、創新與新創、電競與延展實境等主題，廣邀全球資通訊廠商參與。

5月28日的開幕演講將由英特爾（Intel）資深副總裁暨客戶運算事業群總經理布萊恩（Gregory Bryant）擔綱，以Powering Every Person’s GreatestContribution Together為主題，並展示英特爾和產業合作夥伴如何聚焦以資料為中心的世界進行智慧運算轉型。

英特爾近期推出應用於移動、儲存和資料處理的產品組合，包括第2代可擴充處理器系列和持久型記憶體。個人電腦（PC）方面，英特爾推出第9代Intel Core桌上型電腦處理器，也將推出全新的筆記型電腦技術和架構，例如Project Athena、Ice Lake等整合平台，以及採用新一代3D封裝技術的處理器架構。

另一家處理器大廠超微（AMD）受邀參與Computex官方國際記者會暨CEO Keynote，AMD總裁暨執行長蘇姿丰將擔任主講人，以「新世代高效能運算」為題，探討高效能運算技術的發展與產業布局，並與合作夥伴揭露即將推出的產品細節。

微軟今年是第17次參與Computex，現場攤位將展示6大主題，包含教育、零售、家庭、辦公區域、智慧工廠、智慧城市，聚焦微軟及合作夥伴在智慧邊緣（Intelligent Edge）及智慧雲端（Intelligent Cloud）領域攜手締造的創新應用。

微軟全球副總裁派克（Nick Parker）將特地來台，於5月29日表專題演講，以「Intelligent Edge構築創新、掌握契機」為主題，展示一系列微軟與各產業夥伴的創新成果，包含最新的平台、裝置、服務與物聯網解決方案。

在這次專題演講中，微軟平台事業部副總裁頌思（Roanne Sones）及微軟全球物聯網設備體驗銷售團隊副總裁克拉克（Rodney Clark）也將共同發表演說，分享微軟如何運用智慧邊緣、智慧雲端、人工智慧協助合作夥伴掌握創新機會。

台廠動態方面，電腦品牌廠華碩將於5月27日舉行Computex展前記者會發表新產品。宏碁將於Computex期間在台北市信義區香堤大道廣場展示全新品牌ConceptD、電競品牌Predator系列新品，拉近與民眾距離。

板卡廠技嘉將於5月28日舉行國際記者會，發表業界首創搭載4K OLED面板和Pantone認證的新款AERO 15OLED筆電，現場將由技嘉高層主管分享進軍筆電市場的願景與數位戰略布局，並邀請重要夥伴包含英特爾、微軟代表出席。