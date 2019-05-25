5G發展 將讓全球天氣預報倒退40年？

情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

隨著科技發展，大多數人都認為5G將在不久未來成為走入你我生活的大眾科技。然而根據外媒華盛頓郵報和 CNET報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的負責人警告說，5G的發展可能會使全世界的天氣預報能力降低40年，降低了預測致命颶風路徑的能力，連帶影響民眾能夠撤離的時間。

這是因為5G網路所使用的24 GHz頻段與測量水蒸氣的23.8 GHz頻段過於相近，氣象學家們認為5G的網路訊號將會干擾水蒸氣訊號的蒐集，進而影響到天氣的預測與颶風的路徑；根據美國航空暨太空總署和美國海洋暨大氣總署的說法，這可能會干擾全球人民面對及準備極端天氣事件。

上週，代理NOAA負責人Neil Jacobs博士告訴美國眾議院環境小組委員會，表示基於目前的5G推廣計劃，他們的衛星將會遺失目前正在收集的大約77％的數據，從而降低30％的預測能力。「如果我們的預測降低了30％，代表我們的預測能力將倒退40年，這將導致我們遇到颶風所反應的時間將減少二至三天。」

Jacobs更補充「如果我們無法準確預測颶風登陸的時間，當我們認為它還在海上時，當下卻很有可能已經登陸了。」此外，目前沒有任何其他技術能夠測量水蒸氣並做出準確的預測。

對於通訊相關學家而言，其實這已經不是新聞了，美國海軍也曾出面警告此事態的嚴重性；若24 GHz頻段開放給5G網路作為使用，那錯誤的數據可能會造成海平面高度或熱帶氣旋的分析失準，進而影響到飛安、航安甚至是國安，都會是非常嚴重的問題。

現在各方學者都在等待美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）提供一套完善的解決方案，期望能在科技進步的過程中能夠商討共存的方式。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》