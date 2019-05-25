亞馬遜計畫讓使用者能以更自然口語與數位助理服務「互動」

從相關專利顯示，亞馬遜期望能讓使用者在無需透過關鍵字詞情況下，即可自然喚醒數位助理服務，另一方面則也計畫透過代號為「Dylan」的穿戴裝置研究項目，讓使用者能透過此項裝置更容易與他人進行交流。

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根據亞馬遜近期獲取專利內容顯示，將讓系統能快速判斷、理解使用者語意，進而讓使用者能更自然地與數位助理服務交流、溝通。

依照目前使用模式，使用者多半需要透過特定喚醒字詞，讓數位助理服務系統知曉什麼時候應該開始判斷使用者語意內容，例如亞馬遜的「Alexa」，但亞馬遜期望可以做到更自然的互動模式。

不過，這樣的需求之下，就必須讓數位助理服務系統能持續保持「聆聽」使用者口語內容，對於隱私安全部分勢必會讓使用者產生擔憂，因此亞馬遜提出解決方式就是每次保留錄音內容長度僅在10秒到30秒之間，恰好足夠讓系統判斷使用者口語內容是否與數位助理服務互動有關，進而做出相關反應。

若系統判斷使用者口語內容並不需要喚醒數位助理服務產生互動，那麼就會將錄音內容刪除，繼續「聆聽」使用者其他口語內容。

但目前此項專利僅處於遞交申請階段，尚未計畫應用在實際產品內，亞馬遜似乎暫時還沒有打算讓此項功能實際被應用。

另一方面，亞馬遜也著手打造代號「Dylan」的穿戴裝置，藉此能與手機等裝置連動，並且透過內建麥克風捕捉使用者口語內容，進而能讓使用者更容易與他人交流，但目前暫時還無法確認此項裝置具體應用效果，有可能也是為了讓數位助理服務互動更加自然而打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》