華為限令延燒 美國議員擬提7億美元協助境內業者替換設備

針對美國政府近期針對華為下達禁令，美國國會議員提議要求未來美國境內5G網路服務不得採用華為、中興，或是與這兩間公司有任何關連管道提供設備及服務，甚至計畫提撥7億美元補助款，協助美國境內電信業者移除、更換原本使用中國廠商生產的通訊設備。

分享 facebook

此項法案獲得部分共和黨、民主黨議員支持，而支持此項法案提議的議員認為美國電信業者的基礎通訊設備必須獲得保護，避免受到外國政府與華為等廠商威脅。

對於安全無益

不過，同時也有部分看法認為這樣的法案可能會造成部分電信業者採購權益受損，例如部分偏遠地區，或是農村地區的小型電信業者，多半是採購華為或中興提供通訊設備，若要完全替代現有設備的話，至少需要花費總額達8億到10億美元資金，顯然全面禁止使用華為與中興提供通訊設備的話，將造成電信業者產生更高花費，甚至也會造成額外稅收支出。

另一方面，部分看法也認為這樣的作法，並不能完全保證網路通訊安全，若以華為、中興提供通訊設備於中國境內生產，進而懷疑這些設備潛藏可供中國政府任意使用後門，藉此判定這些設備有資訊安全風險的話，其實換做Nokia、Ericsson，或是Cisco在內業者生產通訊設備，其實在全球化供應鏈合作模式之下，實際上很難界定哪些設備沒有「中國製造」。

在這樣的影響之下，市場看法認為美國可能會在5G連網競爭發展落後亞洲地區國家，甚至可能因為增加5G網路基礎設施建立成本，導致美國境內的5G網路發展進程受阻，進而讓更多創新技術成長放緩，對於美國競爭力勢必也會造成嚴重影響。

華為限令影響持續擴大

目前美國商務部將華為列入出口禁止名單內，導致華為無法獲得任何從美國境內出口技術、產品，而在Google遵循政府指示表明將暫停與華為合作，使得華為日後將無法獲得Google服務認證，僅能使用開源版本的Android作業系統，但由於稍早美國商務部同意針對華為放緩90天限制，使得美國境內華為裝置仍可在此期間內繼續獲得軟體更新，只是尚未確認90天期間之後是否能獲得紓緩，暫時還無法確認。

除了Google表明暫停與華為合作，包含Intel、Qualcomm、博通、賽靈思在內廠商也均傳出與華為暫停合作消息，甚至微軟不久前也將華為旗下Matebook系列筆電從線上商店下架，而Arm方面也傳出內部要求員工暫停與華為合作，加上不久前包含JEDEC固態技術協會與SD記憶卡協會也均移除華為會員資格，顯然在美國政府影響之下，華為不僅在軟體端面臨限制，就連硬體設備日後研發也將難以伸展。

可能有所轉機

但從先前中興情況來看，不少看法也認為華為與美國政府之間必然會有更進一步協商空間，而接下來準備展開的G20峰會或許將會是個轉機，雖然也有看法認為中國與美國政府對談機率不高，仍有可能出現僵局突破點。

而不少看法認為美國政府基於華為在5G網路技術發展，以及市場擴張速度過快，進而對美國廠商造成威脅，進而對華為施壓，但實際上的原因還包含華為並非完全獨立運作私營企業，背後可能獲得中國政府資助，同時華為也被懷疑多次扮演「白手套」向伊朗在內國家提供美國禁止出口的科技產品，而先前也曾被指控竊取美國境內廠商如T-Mobile智慧財產內容，使得美國以此認定華為對國家安全將產生影響，進而對其發出限制命令。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》