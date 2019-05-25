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Computex 2019首次啟用南港展覽館2館 展區範圍再次擴大

2019-05-25 14:24楊又肇

今年Computex 2019預計在5月28日至6月1日期間展開，而此次更首度啟用南港展覽館2館，讓南港展區範圍進一步擴大，至於原本國際會議中心依然將舉辦各類主題演講，以及論壇活動內容，世貿展區也將聚焦在新創應用項目展出。

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除了國際會議中心、世貿展區與南港展區，部分廠商也會藉由鄰近飯店如君悅飯店、寒舍艾美、W Hotel，或是台北101租賃空間進行內容展示，或是進行各自展覽、論壇活動，甚至也有廠商如Synology將展示地點延伸至遠離台北市，位於新北市板橋區的遠東科學園區，似乎也讓此次Computex 2019展區涵蓋範圍「擴大」許多。

南港展覽館1館：資料管理、電競展區

今年南港展覽館1館1樓同樣規劃零組件、電源、工業物聯網、儲存、資料庫及嵌入式解決方案區，其中包含聚焦工業儲存的宜鼎國際，以及專注在記憶體、隨身碟及工業用SSD等解決方案的宇瞻科技，而跨足電腦機殼與電源供應器的迎廣科技也會在此展示新品。而由芝奇國際舉辦的世界盃超頻大賽邁入第六屆，今年更宣布總獎金加碼至2.5萬美元，另外今年d&i awards得獎產品亦將於I區展出。

南港展覽館1館4樓則展出系統解決方案、電競及XR應用產品等，包含華碩攜手華芸科技帶來全方位IT管理整合解決方案，以及台達電子展示8K投影技術與樓宇自動化解決方案，而微星、曜越、COOLER MASTER等大廠也會展出電競相關產品，同時ZOTAC CUP今年也會在Computex 2019期間結合公益，舉辦英雄聯盟慈善盃賽事活動。

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南港展覽館2館：通訊設備戰5G，IoT智慧應用

南港展覽館2館1樓以光纖、路由器、通訊天線等解決方案，迎接5G基礎建設和應用服務前哨戰。此外，1樓展區也會展出視訊轉換器、不斷電系統及數位電子看板等電腦週邊設備和行動裝置配件。

SmarTEX展區及全新規劃的資訊安全與影像監控展區，將會在南港展覽館2館4樓登場，如技嘉科技、飛捷科技、台灣智慧型紡織品協會等廠商將結合人工智慧、大數據與物聯網技術，從行動穿戴、醫療到生活居家與零售等領域，提供多元智慧應用解決方案。

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台北世貿一館: InnoVEX展區規模創新高

InnoVEX展區首度於世貿一館展開，今年將聚焦AI與IoT應用，為期三天的展覽中集結超過467家新創、議題多元的InnoVEX論壇和獎金上看42萬美元的Pitch競賽，打造國際級的創投媒合平台。

奧迪創新獎 (2019 Audi Innovation Award)決賽暨頒獎典禮將在5月29日於此區舉辦，預計以人工智慧、大數據、5G應用、金融科技與電子商務、汽車硬體、車聯網、智慧醫療、綠色科技，以及AR/VR等沉浸式體驗科技應用作為展出主軸。

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台北國際會議中心: 前瞻技術展示

Intel、瑞昱半導體、緯穎科技、雲達科技、AMD、台灣美光及仁寶電腦等國內外大廠將集中在台北國際會議中心，預計帶來半導體與前瞻技術的最新展示，透過Computex展會活動串聯產業鏈資源。

而Computex論壇將於5月28日至5月29日期間於2樓201會議室舉辦，將針對人工智慧、物聯網、量子運算、區塊鏈應用、沉浸式體驗，以及數位分身等新興技術趨勢進行深入討論與探究。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網Computex

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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