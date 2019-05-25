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李佳峰：燦坤3C將持續強化線上、線下整合，與更多新創品牌攜手合作

2019-05-25 14:23楊又肇

日前宣佈從台灣小米離開，並且轉任燦坤3C總經理的李佳峰，此次藉由與石頭科技宣布獨家合作銷售石頭掃地機器人第二代機種S6消息，首度在公開場合接受媒體訪談。而在相關說明中，李佳峰表示日後將會接續與更多品牌接洽合作機會，其中不排除與更多中國品牌，或是新創品牌推行產品合作，藉由燦坤3C既有平台資源擴展更多產品銷售機會。

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不過，雖然過去曾經擔任台灣小米總經理，同時也具備在三星等企業任職經驗，李佳峰確實過去擁有許多不同與消費者溝通、互動模式，但並不一定適合將所有經驗複製應用，認為目前燦坤3C已經建立相當龐大的銷售管道與市場規模，目前更加專注的是如何協助媒合更多成長機會。

從過去情況來看，許多人對於燦坤3C停留在「黃色鬼屋」，以及老舊通路品牌的形象，但目前燦坤3C確實也逐步在做調整，並且持續強化線上、線下整合的銷售模式，甚至未來也會有更多改革方案，但現階段都還在規劃階段，暫時還不適合透露。

而對於此次與石頭科技合作，未來是否也有機會比照過往任職台灣小米時，與全國電子合作家電產品銷售模式，李佳峰表示目前並不排除任何合作的可能性，確實現階段也已經與幾家廠商進行洽談，同時也有計劃與更多中國品牌，或是新創品牌產品合作，希望藉由燦坤3C既有通路資源與行銷能力，協助更多品牌產品在台銷售。

同時，李佳峰也強調藉由燦坤3C現階段持續整合線上、線下銷售模式，同時提供銷售到售後服務的一站式購物體驗，預期將能讓更多品牌商品藉由燦坤3C通路資源擴展到更多需求市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

3C燦坤

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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