燦坤3C推出石頭掃地機器人第二代S6 清理能力更高

燦坤3C稍早宣布引進與石頭科技合作的石頭掃地機器人第二代機種S6，強調採用更高的2000Pa吸力，以及可對應3小時連續清掃、對應72坪清掃面積的5200mAh電池電量與降低50%聲噪，並且具備2公分高度越障能力，讓掃地機器人可輕易越過家中門檻、地毯等障礙，另外更強調採用升級杜邦刷毛、可拆卸主刷蓋，以及一次性拖布與可水洗拖布，app控制部分也新增自訂清掃區域，讓使用者無需額外購買虛擬牆。

石頭掃地機器人第二代機種S6 分享 facebook

此次選擇與燦坤3C合作獨家銷售石頭掃地機器人第二代機種S6，石頭科技表示最主要是看中燦坤3C在3C與家電產品擁有龐大實體通路門市，以及線上通路銷售管道，另外也具備超過400萬名會員及精準行銷資源，可藉由一站式購物優勢讓消費者能獲得最佳售後服務。

同時，燦坤3C也強調將在台灣銷售版本額外提供10片一次性拖布配件，同時在預購期間更加碼提供30片拖布，讓使用者能更方便藉由石頭掃地機器人第二代機種S6清理家中地板。

就外型來看，石頭掃地機器人第二代機種S6其實與過往石頭科技與小米合作機種相仿，與石頭科技後來在台銷售的第一款石頭掃地機器人外型也十分接近，其中同樣藉由LDS光達系統進行定位導航，並且透過台灣亞光提供LED雷射感應器判斷物障，同時也藉由工業等級SLAM運算法結合石頭科技自有動態路徑規劃技術，讓掃地機器人可以更精準定位運作，同時也能配合app內區域規劃執行掃地任務。

而在功能設計方面，石頭掃地機器人第二代機種S6則是在外圍採用防撞橡膠材質，避免清掃過程刮傷家具外觀，同時也能藉由2公分高度越障能力順利通過家中地毯、電線等障礙，另外也支援房間智慧分區清掃、自動回充，以及充滿至80%電量即可自動回到上次中斷位置繼續清掃，並且支援透過亞馬遜Alexa數位助理服務，或是透過小米小愛音箱以聲控方式操作。

在清掃能力部分，此次刷頭採用橡膠材質的杜邦刷頭，就由提高刷毛密度增加250%清掃能力。同時主刷更藉由波浪造型設計減少頭毛纏繞問題，碰到地毯材質也會自動增加吸力提昇清理效果。至於內建140ml容量水箱則可調整2段出水量，對應濕拖時間約為45-60分鐘左右，並且透過植物仿生濕拖功能確保清潔地板表面。

燦坤3C表示，石頭掃地機器人第二代機種S6預計以新台幣15999元價格在台上市，而優惠期間則將以新台幣14999元價格提供銷售，將從即日起開放預購，出貨時間則為今年6月30日。

頂部的LDS光達系統 分享 facebook

外型與先前石頭科技推出的掃地機器人十分相似 分享 facebook

位於上蓋底部的集塵盒，容量為480ml 分享 facebook

外圍加上橡膠材質，避免刮傷、碰傷家具等物品 分享 facebook

底部採用增加寬幅的主刷，降低毛髮纏繞機率 分享 facebook

採用杜邦材質的橡膠邊刷，可藉由增加密度提昇清理效果 分享 facebook

位於底部的充電接點 分享 facebook

採植物仿生設計的濕式拖布 分享 facebook

可一次使用即拋棄的一次性拖布 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》