蘋果預告台灣首間旗艦店「Apple 信義 A13」即將開幕

分享 facebook

今年初已經悄悄對外招募人才，同時預期最快今年上半年間開幕的台灣首間蘋果旗艦店，目前已經放上「創意在此登台」的標語，同時也放上以蘋果標誌為造型的「台北」二字，另外更確認旗艦店名稱將是「Apple 信義 A13」。

不同於2017年於台北101內部啟用的Apple Store形式，位於即將開幕大遠百A13附近的蘋果旗艦店「Apple 信義 A13」，將比照位於芝加哥密西根大道啟用全新旗艦店設計形式，採獨立建築方式，同時屋頂採用類似MacBook上蓋形式設計，同時也會在屋頂採用蘋果不鏽鋼標誌，而四周預期將會以大面積玻璃牆呈現。

而在「Apple 信義 A13」對面，則是中華電信、遠傳電信與台灣大哥大三家主要電信業者旗艦門市，因此對於日後蘋果產品銷售、服務推廣預期都會帶動加乘效益。

目前蘋果回應表示，將會在近期內公佈開幕時間，而從先前「Apple 台北 101」選擇在2017年7月1日正式啟用，「Apple 信義 A13」正式啟用時間或許也會選在相近時間點。

至於跟原本坐落於台北101的「Apple 台北 101」風格差異，「Apple 信義 A13」除了採用獨立店面形式，更進一步呈現蘋果第三代Apple Store店面設計，從原本「街口」形式延伸成為匯聚人潮的「景點」，藉此成為人們可以聚集討論、交流的地方，並且藉由實際體驗、課程學習等方式進一步了解蘋果產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》