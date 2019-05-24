前15分鐘免費、6大景點區域租還 WeMo電動機車攜手新北市推廣觀光

日前宣布預計在今年底前，將使大台北地區配置共享租賃電動機車增加到8000台，將此讓大台北地區使用者能更便利透過手機租賃車輛，滿足臨時車輛接駁使用需求，WeMo Scooter稍早更宣布與新北市政府觀旅局合作，配合預計從5月27日至7月12日推出連結四大觀光景點的智慧暢遊青春山海線服務，讓使用者能藉由WeMo Scooter服務輕易銜接景點、大眾運輸工具站點。

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目前已經從台北市區將服務擴展到新北市板橋等地區的WeMo Scooter，在此次與新北市政府觀旅局合作中，將配合連結四大觀光景點的智慧暢遊青春山海線服務，規劃指定區域租還作為全新營運模式，提供站點式租車及還車，地點分別位於瑞芳火車站、象鼻岩、深澳鐵道自行車站 (近八斗子火車站)、海科館火車站、海科館探索館、環保復育公園停車場 (潮境公園內)，總計六個站點，讓使用者能透過WeMo Scooter輕易接駁各個景點或大眾運輸工具站點。

使用者僅需透過WeMo Scooter app操作，即可在上午9點至下午6點期間於指定區域進行點到點租還，同時更可享有前15分鐘免費優惠。而服務同樣是採免押金、以分鐘計算費用，但使用者在使用服務之前，必須事先完成資料登錄，其中包含個人有效駕照、個人身分證，同時必須登入一張信用卡資料作為付款使用。

而所有租還WeMo Scooter電動機車的操作，包含啟動、關閉車輛，或是開啟座墊，都是透過app完成。在車輛中也會提供兩頂安全帽，以及提供單次使用的可拋棄式頭套，讓使用者能安心配戴，並且確保騎乘安全。

除了提供每次租借前15分鐘免費，在活動期間出示WeMo Scooter app還可享基隆海科館全票門票半票優惠，推廣期將再抽1名幸運兒服務7天免費騎。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》