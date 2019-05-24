Google坦承以人工智慧介入電話代接的Duplex功能 有部分是由真人完成

針對今年4月開始開放給更多人測試使用的Duplex功能，Google稍早坦承有約25%比例是由真實工作人員介入操作，甚至有15%比例的對話內容是由真人完成，並非全數均由人工智慧系統介入協助完成電話預約服務、餐廳訂位等服務。

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就Google稍早向紐約時報證實說法，表示在現階段情況中需要真人介入完成操作的原因，主要還是跟Duplex功能仍可能無法完全掌握使用者當下需求，同時也需要更多對話場景讓Duplex功能服務進行學習，如此才能進一步對應複雜的服務預約、餐廳訂位等需求。

另一方面，Google則表示希望能在不造成現有服務業者困擾情況下，讓Duplex功能可以藉由持續學習真實對話場景，進而發揮貼近真人般的互動模式。

而紐約時報的報導內容，似乎凸顯Google過去以來介紹的Duplex功能並非如預想中完美，甚至可能需要更多時間學習、訓練才有可能達成原定成效。但其實也不代表Duplex功能失敗，只是顯示現階段人工智慧技術要能完全取代、協助人類工作需求，可能還需要一段時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》