Uber悄悄測試採按月訂閱使用的uberEATS Pass餐飲外送服務

就Uber旗下業務服務來看，uberEATS算是有顯著成長業務之一，而為了吸引更多消費者使用，Uber稍早悄悄地開始測試以每月9.99美元訂閱使用的uberEATS服務，並且以uberEATS Pass為稱。

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不過，要說明的是這部份訂閱費用，其實是指uberEATS服務的外送費用，消費者基本上還是要支付餐飲本身費用，好處在於使用者單月內多次使用uberEATS服務外送餐飲，均只需支付單筆按月訂閱使用的服務費，無需像過往需在每筆外送餐飲費用額外收取15%左右金額，作為外送服務費用。

依照Uber服務來看，uberEATS服務幾乎呈現穩定成長，同時在各個地區也較少引發爭議，目前在台灣地區也有相當頻繁的使用比例，因此若採取按月訂閱使用的話，預期將可吸引更多人加入使用。至於外送服務人員、餐飲業者與Uber之間如何拆分收益，目前還無法確認。

uberEATS Pass現階段僅先在舊金山地區進行測試，暫時還沒有擴展到其他地區提供服務計畫。

Uber Eats is working on Eats Pass



(What's up with the placeholder texts though 😂) pic.twitter.com/AhhjuJTWe0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2019年5月22日

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》