Uber悄悄測試採按月訂閱使用的uberEATS Pass餐飲外送服務

就Uber旗下業務服務來看,uberEATS算是有顯著成長業務之一,而為了吸引更多消費者使用,Uber稍早悄悄地開始測試以每月9.99美元訂閱使用的uberEATS服務,並且以uberEATS Pass為稱。

不過,要說明的是這部份訂閱費用,其實是指uberEATS服務的外送費用,消費者基本上還是要支付餐飲本身費用,好處在於使用者單月內多次使用uberEATS服務外送餐飲,均只需支付單筆按月訂閱使用的服務費,無需像過往需在每筆外送餐飲費用額外收取15%左右金額,作為外送服務費用。

依照Uber服務來看,uberEATS服務幾乎呈現穩定成長,同時在各個地區也較少引發爭議,目前在台灣地區也有相當頻繁的使用比例,因此若採取按月訂閱使用的話,預期將可吸引更多人加入使用。至於外送服務人員、餐飲業者與Uber之間如何拆分收益,目前還無法確認。

uberEATS Pass現階段僅先在舊金山地區進行測試,暫時還沒有擴展到其他地區提供服務計畫。

