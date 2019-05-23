傳Arm也準備依美國政府指示 暫停與華為合作授權

2019-05-23 09:31 聯合新聞網 楊又肇



在近期美國商務部將華為列入禁止出口對象名單後，包含Google、Qualcomm、Intel在內廠商均暫停與華為合作關係，而就英國BBC電視台取得疑似Arm內部文件內容，顯示公司內部已經指示中止所有與華為合作，以及技術支援等項目，顯然將使華為造成更大影響。

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Arm目前已由日本Softbank收購，同時依然維持以英國為總部獨立運作發展，但由於不少IP技術源自美國德州研發中心，因此在美國政府要求情況下，勢必也會構成Arm必須比照Google立場配合政令，否則可能會對本身業務構成影響。

依照BBC電視台取得內容，顯示Arm已經要求內部員工不得將相關技術、支援提供給華為或海思半導體使用，同時與禁止與華為或海思半導體相關企業討論技術內容。

由於華為旗下海思半導體採用Arm技術授權打造，即便華為持續藉由從Arm手中購買的永久授權技術打造新處理器產品，依然會受限指令集內容更新，以及往後新技術支援等問題。在這樣情況下，顯然將使華為面臨更大問題，以目前Arm授權內容涵蓋範圍來看，幾乎將阻斷華為日後發展全新處理器產品的可能性，除菲華為選擇採取Arm以外架構設計，但也需要一定時間與成本才有辦法與其他處理器廠商抗衡。

不過，華為稍早則是強調本身可自行打造處理器產品，同時也具備作業系統、軟體研發能力，加上具備充足的網路技術專利資源，因此對於現行面對狀況仍有信心，同時也表示已經著手研擬其他因應方案。

而雖然美國商務部表示將放寬90天時間，讓華為產品能在這段時間內獲得系統更新，但顯然仍不允許美國境內技術在內產品出口給華為使用，因此目前也有越來越多廠商開始表明暫停與華為往來關係，而不少電信業者也紛紛表明暫時停止或取消銷售華為手機產品，例如英國電信業者EE稍早便確認在近期5G網路服務開通時，將不會提供銷售華為的5G連網手機，而日本電信業者也在稍早宣布暫時取消預購華為手機。

至於台灣的中華電信，稍早也由董事長謝繼茂證實現有庫存清空後，將不再銷售華為新機，同時台灣大哥大也表示跟進中止銷售華為新機，而遠傳電信、台灣之星與亞太電信則說明會繼續販售華為現有機種，但是否繼續銷售華為日後推出新機，則會另行公告。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》