Elon Musk透露多款Unity、Unreal Engine打造遊戲將「移植」到Tesla車款

Tesla執行長Elon Musk稍早在與網友於Twitter互動中透露，計畫將諸多以Unity及Unreal Engine遊戲引擎打造的遊戲內容「移植」到Tesla車款，並且加入觸控操作、遊戲手把連動，甚至可藉由車輛方向盤與腳踏板控制。

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事實上，這並非Tesla首次將遊戲移植到旗下電動車款，在去年釋出的9.0版本韌體更新，便加入類似Atari Super Breakout彈珠台等遊戲彩蛋內容，因此藉由Tesla車內搭載大尺寸處控螢幕與無線連接功能，讓使用者可在車內遊玩遊戲似乎也不算太難。

不過，Elon Musk並未透露預計「移植」到Tesla車款內提供遊玩遊戲內容，同時也未透露預計推出遊戲內容時間。

目前不少遊戲均以Unity及Unreal Engine遊戲引擎打造，並且對應iOS、Android，甚至包含PlayStation、Xbox或Nintendo Switch等家用主機平台使用，其中更有不少知名或經典遊戲作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》