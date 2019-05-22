訪談／加入高品質音訊 Netflix：為了可讓影片「詮釋」更多故事細節

針對日前宣佈在Netflix影音服務中加入高品質音訊，藉此讓使用者在內容觀看過程，可以透過更多聲音細節獲得沉浸體驗。此次與Netflix音效科技經理Scott Kramer簡短訪談中，更進一步分享Netflix為什麼要在聲音細節下功夫。

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過去以來，Netflix為了確保內容觀看體驗，持續在影像呈現方式加入4K解析度、HDR等規格，同時也進一步透過全新數據傳輸方式、就近與電信業者合作伺服器節點，甚至採用VP9等全新壓縮技術讓使用者能以更少頻寬傳輸更高畫質表現內容。

在此之前，Netflix也與Sony、LG在內品牌合作推薦電視名單，藉由內部工程人員進行測試，並且在電視控制器內建Netflix快速啟用鍵，電視操作系統也內建Netflix服務，讓使用者能在最短時間內開啟Netflix服務，甚至也在去年宣布與Sony BRAVIA電視產品合作校色模式，讓使用者能有更好視覺體驗。

[caption id="attachment_101165" align="aligncenter" width="1000"] Netflix音效科技經理Scott Kramer[/caption]

持續在服務中導入諸多新技術，Scott Kramer表示最主要還是希望能讓使用者在Netflix服務中獲得更好使用體驗，進而更願意持續使用服務，而非僅只是作為單純的影音內容播放平台使用。

針對聲音內容的提升，Scott Kramer說明目前Netflix主要與杜比合作多聲道與全景聲技術 (Dolby ATMOS)，並且在日前宣佈導入高品質音訊規格，讓原本以Dolby 5.1聲道規格播放聲音音質從192kbps提高到640kbps，而在杜比全景聲規格聲音則從原本448kbps提昇達768kbps，幾乎等同藍光光碟收錄音質，並且能比擬錄音室呈現音質。

藉由提高聲音細節，Netflix認為將可讓使用者配合影像內容獲得更沉浸體驗，同時也能藉由聲音細節感受更多影片場景氛圍。至於能夠在服務中提供更多聲音細節，其實也得利於目前平均網速提昇，而Netflix近期也採用壓縮率更高格式，透過更少頻寬傳輸更多資訊量，讓使用者能在影音體驗過程獲得更豐富感受。

至於在內容創作時候，是否會特別針對Netflix原創內容採取不同收音方式，藉此讓實際提供使用內容可以呈現更豐富聲音？Scott Kramer說明其實Netflix所有內容製作方式大致與一般好萊塢電影相同，其實並不會特別採用不同收音技術，主要還是在後期調整製作，並且與杜比持續合作聲音技術。

不過，Scott Kramer也表示確實不同使用裝置呈現聲音方式必然會有差異，例如在手機裝置上就無法呈現杜比全景聲，甚至在不同手機設計差異上也會產生不同聲音輸出表現，因此僅能在更高解析度音質表現作提昇。

但未來預期也會考慮持續導入全新聲音技術格式，讓手機在內裝置也能發揮等同家庭劇院音響輸出般的虛擬多聲道播放效果，甚至可以對應96kHz／24bit或192kHz／24bit以上規格的高解析度音質輸出效果，只是目前暫時還無法透露未來具體發展細節。

舉例來說，確實目前已經開始有耳機配件可以支援播放杜比全景聲內容，Scott Kramer透露未來或許也有機會在手機裝置上呈現更豐富聲音細節表現。

至於Netflix是否會比照品牌合作推薦電視、手機名單方式，進一步針對聲音細節部分推薦使用裝置，Scott Kramer說明目前主要還是針對單體式喇叭進行推薦，尚未計畫擴大推薦合適家庭劇院組，同時也說明推薦名單主要是以整體使用感受為考量，因此並不會特別針對聲音感受部分推薦特定電視或手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》