首款8核心MacBook Pro 速度快瞄準專業用戶

2019-05-22 10:58 中央社 台北22日電



Apple MacBook Pro 13.3吋筆電。 udn買東西／提供 分享 facebook 蘋果公司（Apple）宣布更新MacBook Pro，首度配備8核心處理器，是歷來速度最快的Mac筆記型電腦，目標消費者包括音樂製作人、3D設計師、攝影師、開發者等專業用戶。

蘋果在官網表示，新款MacBook Pro在編碼、處理高解析度影像、3D圖形算圖、剪輯多個4K影片串流等工作時，比以往更強大。15吋MacBook Pro現在配備更快的6核心和8核心Intel Core處理器，Turbo Boost速度最高可達5.0 GHz；具備觸控列的13吋MacBook Pro也採用速度更快的4核心處理器，Turbo Boost速度最高可達4.7 GHz。

相較4核心MacBook Pro，配備8核心的全新MacBookPro提供的效能最快可達2倍；相較6核心MacBook Pro，可提供多達40%的效能。

蘋果Mac產品行銷資深總監波格（Tom Boger）說，MacBook Pro現在配備8核心處理器，效能有了巨幅提升，並有亮麗出色的Retina顯示器、快速的儲存裝置、全天電池續航力、搭載macOS，是世界上最頂尖的專業級筆記型電腦。

除了全新處理器之外，新款MacBook Pro配備的Retina顯示器具有500尼特亮度、支援P3廣色域和「原彩」顯示技術，能提供自然、逼真的觀看體驗；搭載Thunderbolt 3連接埠，可進行數據傳輸、充電，以及連接多達2部5K顯示器或4個外接式圖形處理器（GPU）。

具備觸控列的全新13吋MacBook Pro與15吋MacBookPro售價分別為新台幣 5萬7900元起、7萬7900元起，台灣開賣時間未定。