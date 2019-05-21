大疆成下個華為？美方：中國無人機正大量竊取資料

Photo Credit: DJI 分享 facebook 根據CNN報導，美國國土安全部（DHS）發出警告，指稱中國製造的無人機將會大量透露敏感的飛行數據傳回中國。雖然該報告並未直接點名任何廠商，但根據統計，美國、加拿大所使用的消費級無人機有近80％來自就是出自中國大廠大疆，並且近年來被美國地方執法機構、基礎設施營運商大量採用，劍指意味濃厚。

該份報告還稱，「美國政府應該強烈注意任何可能把美國資料洩漏給威權國家的科技產品；這些產品同樣適用於某些中國製造的無人機設備，因為中國對其公民、企業，施加了異常嚴格的壓力或義務來支持國家情報活動。」

這份國土安全部的報告書雖未具有任何法律效力，但警示意味十分濃厚，有可能影響美中貿易戰接下來美國所封鎖的下一波對象。

大疆對此發表聲明：「資安是大疆的一切核心，其科技或產品之安全性，先前已得到美國政府單位、或美國企業的驗證，而且消費者完全可以掌握、管理他們的數據，我們對美國提供的無人機不會對外提供任何資料。」事實上就連DHS自己在堪薩斯州新的設施時，其建築包商使用DJI無人機用來協助施工、監控工人安全。

但美國陸軍在2017年就全面禁止使用大疆無人機；去年中國國家主席習近平訪視香港時，也發生大疆無人機自動「被禁航」，在未經通知下就被預載地理圍欄統一控管，甚至自動轉回起飛位置的事件。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》