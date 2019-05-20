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英國王室公開「小編」職缺 年薪120萬年假33天

2019-05-20 18:05INSIDE

歐新社資料照
歐新社資料照
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今年三月，英國女王王室IG帳號@TheRoyalFamily發下她第一篇的貼文，而近日，英國皇室開始招聘數位傳播員（Digital Communications Officer），根據本週五公開的職缺列表，這項職位的條件是要維持女王以嶄新的面貌呈現於世界舞台。無論是在國事拜訪、頒獎典禮還是皇家婚事，都能讓皇室社群管道觸及用戶吸引眾人的目光。

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雖然是英國王室的數位傳播員（Digital Communications Officer），但應徵者條件看起來就和我們所熟知的「小編」不相上下，需要具備操刀社群媒體內容豐富經驗、優秀的攝影技能、擅長使用內容管理系統以及分析工具，也要有具有即時產製社群媒體內容的經驗。

讓人好奇的是王室級小編的待遇究竟如何？根據招募資訊，這項職缺得年薪大約為30,000英鎊（約等於新台幣120萬元）依據經驗調整核薪，擁有33天的年假，還有全面的福利像是退休金計劃、免費午餐、提升社群社群媒體技能更專業培訓課程，實在相當吸引人。

英國王室投入在社群平台不遺餘力，三月份伊麗莎白二世則是在倫敦科學博物館時，把1843年給數學家兼早期電腦先驅查爾斯·巴貝奇（Charles Babbage）親筆寫給祖先曾曾祖父阿爾伯特親王（維多利亞女王的丈夫）的手寫信，發表在英國王室@TheRoyalFamily動態牆上成為此IG帳號。

官方部分也發表一份社群平台守則，規範用戶不得發表具有誹謗性、威脅性或仇恨性的評論。不得基於種族、性別、宗教、國籍、殘疾、性向或年齡的歧視的言論，當然也不能是廣告文。

目前職缺開放申請至5月26日截止，最終究竟是何等的社群鬼才能雀屏中選成為英國王室的社群經營者讓人相當好奇。

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《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國王室女王社群媒體伊麗莎白二世

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

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