Google傳終止與華為合作 新手機將無法用Gmail及Google Apps

2019-05-20 06:59 香港01 記者凌俊賢／報導



華為門市。新華社資料照 分享 facebook

美國商務部上周四（16日）將華為列入黑名單後，路透社周日（19日）引述消息稱，Google已終止與華為部分業務往來。這意味在中國以外地區使用華為智慧型手機用戶，將無法更新Android作業系統；華為日後推出的新手機，亦無法使用Play Store及Gmail等Google服務。

路透社引述消息指出，Google已暫停向華為提供軟體及硬體產品的「非公開源碼」更新資料，華為僅可繼續使用「公開源碼」的Android作業系統及相關產品Google內部仍然在討論終止服務的細節，但幾可肯定將停止向華為提供技術支援，以及終止在Android及Google服務的合作。

美國科技資訊新聞網《The Verge》同日報道，基於商務部的禁令，Google已經終止與華為的直接業務活動。

若消息屬實，華為手機將無法更新Android作業系統，更甚者，華為日後在海外推出的新手機將不能使用Play Store、Gmail及Google Map等Google服務，這將嚴重打擊華為在智慧型電話市場的競爭力。華為暫時對此未有回應。

美國列華為入黑名單

美國商務部上周四（16日）將華為列入黑名單，禁止在未獲許可證下與美國企業做生意。

華為及後連續下發兩封內部信指公司已有充分準備，能夠保障在極端情況下，經營不受大的影響。華為總裁任正非上周六（18日）就事件回應，稱已做好準備，以走獨自開發道路，他指出：「不出售（芯片予華為）亦可，我們已做好準備。」

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文章授權轉載自《香港01》