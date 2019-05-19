賈伯斯「最後作品」正式開幕 Lady Gaga紀念創辦人
Apple位於加州庫比蒂諾的新總部雖然早在2014年7月啟用，但直到今日，Apple 才正式為這充滿未來感的飛船舉辦開幕儀式。Apple設計長Jony Ive這次親自操刀，使用之前Apple經典Logo元素彩虹作為主視覺，不只打造彩虹舞台，還在大樓、走道等各式環境佈置彩虹裝飾，就連各式各樣的紀念品都使用經典6色彩虹所打造。
不只如此，Apple還找來Lady Gaga為開幕音樂會開唱，獻上《Million Reasons》、《Poker Face》等多曲紀念Apple創辦人史帝芬‧賈伯斯。根據外媒介紹，這色彩繽紛的舞台被稱為Apple Stage，由25,000件零件所組成，並且可以拆卸再組裝使用，很可能未來還會被用在其他Apple的重要聚會上。
Apple Park可說賈伯斯生前心心在念的最後「作品」，光土地就佔地71公頃，建物面積也達26萬平方公尺，耗時8年時間才完工，共總花費50億美元所打造，最特別之處在於飛船頂部鋪設大量太陽能板，讓總部可以全綠能供電。
好了不多說，以下大家看包括執行長提姆‧庫克在內，許多蘋果員工、嘉賓分享盛況吧。
Excited to see Lady Gaga today. #applepark pic.twitter.com/dHPWc0P0o4— 👩🏻💻Pınar S. (@pinar747) 2019年5月17日
Lady Gaga is casually performing at work today pic.twitter.com/7vSl1yJ1QC— Rody (@Rododon) 2019年5月17日
VIDEO: Lady Gaga performing “The Edge Of Glory” at Apple Park. 🍎 pic.twitter.com/zp07TP7iUV— Lady Gaga News 🌟 (@TomyKMonster) 2019年5月18日
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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