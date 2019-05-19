17 Media工程技術團隊首度現身 公開其直播平台背面技術

17 Media稍早透過17 Tech Night活動，由工程技術團隊公開17直播平台背後技術，讓更多人了解17直播平台介面如何運作，同時如何支撐全球超過4000萬名的註冊用戶人數使用需求。

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17 Media後端工程部總監陳義雄說明，提高直播平台的流暢度，始終是17 Media首要目標，並且打造無論在何時開啟app，均可在0.3秒內完成進入直播間，縱使有超過數百名直播主開播，與電視台合作的直播益智互動節目也同時進行時，儘可能避免瞬間流量增加系統負擔，或是讓直播畫面延遲。

而要克服所有裝置的畫面延遲，通常需要解決許多運作細節，而即使只有1%的用戶服務出問題，陳義雄表示17 Media的工程技術團隊也會儘早一步預警，並且快速協助各供應商調整、維護，在經歷無數次打磨，才能無時差地將優質的直播畫面提供給用戶，同時讓直播主能與用戶順利互動。

因應17 Media的跨國直播服務，直播流量尖峰已經不僅限於特定時段，因此工程技術團隊也必須更加靈活調整，以利應付各種負載需求。在工程團隊的分工中，除了由後端工程師團隊負責開發、測試新功能，同時設有網站可靠性工程 (SRE,Site Reliability Engineering)團隊，負責管理17 Media直播平台背後複雜基礎架構、資料庫、建置開發環境，共同提供安全、可靠、具擴充性的解決方案，更以快與穩定維持平台競爭力。

除此之外，網站可靠性工程團隊更在工作之餘打造名為Macgyver小工具，讓資料庫帳號密碼等機敏資訊可容易被加密保護，而後續也將此項工具開源，提供給所有有需求的團隊使用。

此次舉辦的首屆17 Tech Night，讓17 Media工程技術團隊與業界分享後端技術、工作日常，以及如何實作17直播平台的分頁機制 (Pagination)，預計未來將會以每季固定舉辦形式，與更多業界人員交流，並且預計以此招募更多技術人才加入17 Media團隊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》