CES Asia即將開展 5G、人工智慧、虛擬視覺與新創成矚目焦點

2019年度的CES Asia預計在今年6月11日至13日再次於上海新國際博覽中心盛大舉辦，其中包括5G、人工智慧、擴增實境、虛擬實境、新創企業，以及汽車技術領域科技都將成為矚目焦點。

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美國消費技術協會國際消費性電子展執行副總裁Karen Chupka表示，亞洲消費性電子展匯聚的突破性技術，將推動亞洲市場的發展，而人工智慧、5G聯網技術、最新自動駕駛汽車，以及更多前瞻科技都正在改變工作與生活方式。

本屆亞洲消性費電子展的亮點之一，就是全新5G硬體的發表，會中將展示多款智慧型手機和各種形式的5G技術。5G正驅動多個產業發展創新技術，包括智慧城市、數位醫療和自動駕駛汽車產業。而在亞洲地區，為了迎接5G的廣泛應用，基礎建設的更新升級正如火如荼進行，這最終將能加快和擴大數據傳輸，減少延遲時間。

另外，機器學習和物體識別等人工智慧技術也正在加快創新步伐，其中在醫療領域，人工智慧技術已經開始進行癌症篩檢等工作，而在零售業，消費者使用人臉辨識在無人商店，或是在無人商店進行自助付款，包含科大訊飛 (iFLYTEK)、創維 (Skyworth)、地平線 (Horizon Robotics)、紐洛斯人工智能 (Nuralogix)、搜狗 (Sogou)、獵豹移動 (Cheetah Mobile)在內廠商都會展示旗下人工智慧相關應用。

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在本屆CES Asia期間，擴增實境和虛擬實境技術應用公司將會展示能夠增強使用者體驗，並且改變感知的多項創新應用，這些應用項目目前正被整合到零售、製造和醫療保健等新領域，同時行動與汽車企業也開始利用擴增實境技術協助駕駛預測路況，而零售企業則利用擴增實境應用協助消費者購物。

此次更有超過125家各類型公司將聚集在新創企業展區，並且在CES Asia首次展示產品，更有來自美國、歐洲和亞洲等地具代表性新創企業參加本屆展會，其中包括挪威創新署 (Innovation Norway)和新加坡美國商會，此外更包含美國商會、長江商學院 (CKGSB)創業與技術創新碩士專案、深圳兆邦基科技孵化器有限公司 (INNO PARK)、極客爸爸 (Jikebaba)、瑞士科技文化中心 (swissnex)、張江創投 (ZJ Venture Capital)。

至於在汽車技術領域，則預計將展區面積擴大一倍，並且展示最新推出的概念車和智慧網聯汽車，包括自動駕駛和全電動車，預期將能進一步推動亞洲和全球交通領域創新，參展廠商包含Nissan、Audi、現代 (Hyundai)、起亞 (Kia)、安吉星 (OnStar)、上汽集團 (SAIC)、一汽紅旗 (FAW Hongqi)、長城汽車 (Great Wall Motor)、Honda、北極星 (Polestar)、威馬汽車 (WM Motor)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》