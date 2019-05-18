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前Burberry執行長 確定成為Airbnb第二名女性董事成員

2019-05-18 13:22楊又肇

不久前確定離開蘋果零售業務主管職位的Angela Ahrendts，稍早確認加入Airbnb董事會，成為Airbnb第二名女性董事成員。

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Airbnb稍早宣布，確認將由Angela Ahrendts加入董事會，成為董事會第二名女性董事成員。在此之前，曾在迪士尼巴黎分公司負責國際影劇發行業務，同時也曾經擔任皮克斯財務長的Ann Mather，則是Airbnb第一位女性董事成員。

在此之前，Angela Ahrendts曾在蘋果擔任Angela Ahrendts，主要負責Apple Store相關業務，並且推動全新店面設計風格，以及全新Today at Apple學習課程推廣。而日前確定從蘋果離開，並且由負責人事業務的Deirdre O’ brien同時管理。

Angela Ahrendts過去曾經擔任Burberry執行長，並且在2014年起加入蘋果，此次加入Airbnb擔任董事會成員，Airbnb執行長Brian Chesky認為將有助於董事會增加更多女性成員提供想法，同時也預期可增加董事會女性董事成員發言機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Airbnb

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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