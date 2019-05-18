Sony將與微軟合作雲端服務、人工智慧應用

Sony稍早宣布與微軟簽署合作協議，未來雙方將在人工智慧、雲端服務達成戰略合作，其中將可能包含雲端串流遊戲應用項目。

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由於Google今年宣布藉由本身Google Cloud資源打造雲端串流遊戲服務Stadia，而蘋果也計畫透過本身iCloud服務推動旗下串流遊戲服務Arcade，因此多少可能讓持有PlayStation、Xbox家用主機平台的Sony與微軟感到壓力，因此雙方宣布達成協議，未來將會在人工智慧與雲端應用進行戰略合作。

雙方預計合作項目將包含雲端串流遊戲應用，預期Sony未來雲端服務將有可能借重微軟Azure平台資源，同時也可能進一步把微軟數位助理Cortana帶到旗下產品。

不過，微軟本身已經計畫透過Azure平台打造自有雲端串流遊戲服務Project xCloud，而Sony很早之前就已經對外收購雲端串流遊戲服務Gaikai，並且成為後來採訂閱使用的PlayStation Now，但涵蓋遊戲僅包含PlayStation系列平台遊戲內容，未來進一步與微軟攜手合作，暫時還無法確認雙方合作是否包含遊戲內容交互授權使用。

Sony執行長吉田憲一郎 (左)與微軟執行長Satya Nadella 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》