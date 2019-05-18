Google透過Translatotron模型實現更即時、正確，同時貼近原音的口語翻譯效果

Google稍早宣布將推出可透過單一流程即可完成兩種語言互譯，無需像過往翻譯必須透過語音識別成文字，再透過機器學習方式完成文字翻譯，最後將翻譯結果文字以語音方式播放，造成翻譯結果可能變得不通順，甚至可去除口語中無謂贅詞，讓口語翻譯效果更好，同時也能提昇翻譯效率。

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根據Google公布的全新語言語音模型Translatotron，主要是藉由Seq2seq模型系統直接針對口語內容進行分析、翻譯，並且將翻譯結果轉換為另一種語言，透過相近口音呈現翻譯結果。

由於傳統翻譯透過語音轉文字、以文字內容進行翻譯，再將翻譯結果轉換為語音內容呈現，必須經過幾個處理步驟，因此可能會在各個步驟產生翻譯錯誤、增加無謂贅詞，或是翻譯結果不通順的情況，在Translatotron的設計僅透過單一流程，讓系統能直接針對口語內容進行翻譯，去除無謂的口語贅詞，或是省略無需翻譯的專有名詞、外來用語等細節，藉此提高口語翻譯的正確率與執行效率，並且可藉由人工智慧技術輔助，讓翻譯結果能以自然、貼近原音形式呈現，宛如原本說話者以不同語言闡述內容。

Translatotron模型系統從2016年開始建造，主要想法便是希望能讓口語翻譯更加即時，並且能讓更多人可打破語言隔閡彼此交談。而在Seq2seq模型系統設計裡，主要是以多任務目標學習方式，分別預測來源與目標內容，藉此加快語言即時翻譯效率。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》