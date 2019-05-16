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傳統硬碟出貨量急遽下殺 HDD正一步步邁向滅亡之路

2019-05-16 21:02T客邦

傳統機械硬碟HDD。圖／Ingimage
傳統機械硬碟HDD。圖／Ingimage
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固態硬碟的市場價格大約在去年初達到「甜蜜點」，大容量且高速的SSD，已有逐漸取代傳統機械硬碟HDD的趨勢，而日本電產株式會社的最新報告，更加證實了這種看法。

國外媒體AnandTech報導，專注於精密小型電動機領域的日本電產株式會社（Nidec Corporation），近日發表了新的財務報告，並於其中指出，今年機械式硬碟的出貨量將大幅下降。

由於日本電產所製造的傳統硬碟轉軸馬達，佔了全球HDD的85%，所以這份報告的可信度與預測準確度，擁有一定的參考價值。

日本電產認為，個人電腦（PC）所使用的傳統機械式硬碟出貨量，將在未來出現劇烈下滑，預計2019全年只能出貨6,500萬台，比2018年的出貨量1.24億台，減少了將近一半。

▲ 日本電產株式會社對於傳統硬碟零組件的出貨趨勢預測。

相較於2013年時，PC消費市場的傳統硬碟的出貨量還有2.89億顆，這種急遽下降的段差，可見消費市場汰換 HDD 的速度，遠比外界想像的快上許多。

若是將統計範圍放寬到包含PC、外接裝置、消費電子、資料中心和一般企業的所有傳統硬碟銷售需求，報告中則指出，從2010年到2018年，機械式硬碟的總銷售數量下降了43%，也就是從6.5億顆下降到只剩3.75億顆，日本電產更認為，當到了2020年，HDD的總需求量僅有2.9億顆，同樣展現出了巨量下滑的趨勢。

▲ 自2014開始，HDD的總出貨量出現急遽下降。

至於為什麼傳統機械式硬碟的銷售，會在近期出現如此劇烈的崩跌呢？其中之一是固態硬碟的售價越來越便宜，容量也越來越大。在市場價格達到「甜蜜點」的情況下，客戶尤其是PC個人電腦端的消費者，就會選擇拋棄 HDD而改用SSD。

其次，佔PC出貨量大宗的筆記型電腦邁向輕薄化趨勢，HDD在失去成本優勢的狀況下，也已不再吸引製造商選用，消費者因此僅剩搭載固態硬碟的筆電可以購買。

值得一提的是，即便傳統硬碟的整體出貨量下滑得非常劇烈，但外接裝置和資料中心的HDD需求，卻沒有受到太多影響，尤其資料中心的機械式硬碟銷售量，反而隨時間呈現增長趨勢，並預計在未來越賣越多，推測原因可能跟雲端產業持續發展有關。

來源：日本電產株式會社（PDF）

傳統機械硬碟HDD。圖／Ingimage
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《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

固態硬碟SSD

T客邦

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